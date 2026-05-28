El FMI cuestionó los "retrasos en la publicación" de las declaraciones juradas de funcionarios en medio del escándalo con Manuel Adorni

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó una dura advertencia sobre transparencia estatal, declaraciones patrimoniales de funcionarios, conflictos de interés y funcionamiento del Poder Judicial argentino en el informe técnico difundido tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el gobierno de Javier Milei . Esto se da en medio de la controversia pública alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Las observaciones aparecen en el Box 9 del reporte del staff técnico, titulado “Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks” (Evaluación de los marcos de gobernanza económica y lucha contra la corrupción), y fueron publicadas luego de que el directorio del organismo aprobara un desembolso de US$1.000 millones para la Argentina.

El staff técnico del FMI sostuvo que “los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse” y enumeró observaciones específicas sobre el sistema argentino de declaraciones juradas.

Según el documento, “los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual ”.

La referencia a los retrasos en la publicación adquirió especial sensibilidad política debido a que la declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni todavía no fue presentada formalmente . El plazo original vencía el 30 de mayo, aunque el Gobierno dispuso una prórroga hasta el 31 de julio para la entrega de documentación ante la Oficina Anticorrupción.

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Las críticas del FMI sobre conflictos de interés

El reporte también cuestionó el funcionamiento de los mecanismos de incompatibilidades y conflictos de interés dentro del Estado. “Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, afirmó el organismo.

Para el FMI, la combinación entre declaraciones patrimoniales con “baja transparencia” y controles débiles sobre conflictos de interés constituye uno de los principales desafíos institucionales de la Argentina.

Qué dijo el Fondo sobre la Justicia argentina

El informe técnico también incorporó observaciones directas sobre el funcionamiento del Poder Judicial. “Al mismo tiempo, la percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, sostuvo el staff del organismo.

Además, agregó que “evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”. Según el FMI, esta situación “subraya la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y la transparencia judicial”.

La formulación utilizada por el organismo resultó especialmente fuerte para el lenguaje diplomático habitual del Fondo, ya que el reporte menciona directamente problemas de “politización”, “independencia judicial limitada” y falta de rendición de cuentas.

El respaldo del FMI al plan económico de Milei

Pese a las críticas institucionales, el organismo respaldó la política económica impulsada por el gobierno de Javier Milei y elogió el proceso de desregulación iniciado en diciembre de 2023.

El directorio ejecutivo aprobó la segunda revisión del acuerdo y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones, destacando la consolidación fiscal, la desaceleración inflacionaria y las reformas estructurales.

En el apartado dedicado a las reformas recientes, el FMI sostuvo que las medidas aplicadas redujeron espacios históricamente asociados a prácticas corruptas.

El reporte destacó:

la eliminación del déficit fiscal;

la reorganización de programas sociales mediante reducción de intermediarios;

el levantamiento gradual de controles cambiarios;

la eliminación de múltiples tipos de cambio;

y la derogación de numerosas regulaciones.

Además, el staff afirmó que se simplificaron procedimientos de ingreso al mercado y de comercio, se redujeron sistemas de licencias discrecionales y disminuyeron los puntos de interacción entre empresas y el Estado vinculados a riesgos de sobornos.

La tensión entre desregulación y control institucional

El Box 9 del informe plantea una tensión conceptual dentro del propio diagnóstico del Fondo. Por un lado, el organismo sostiene que una menor regulación y menos discrecionalidad administrativa reducen oportunidades de corrupción. Pero, al mismo tiempo, reclama un fortalecimiento de los mecanismos institucionales de control, transparencia y funcionamiento judicial independiente.

“A pesar de estas reformas, persisten desafíos en materia de gobernanza”, concluyó el staff técnico del FMI. El organismo recordó además que la Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 elaborado por Transparency International.