Macri le respondió a Martín Menem: "Preguntale a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo en estos años"

El expresidente Mauricio Macri le contestó este jueves a Martín Menem , quien había afirmado días atrás que una eventual candidatura del fundador del PRO en 2027 era “funcional al kirchnerismo”.

En el marco de una actividad junto a otros líderes regionales, el exmandatario respondió ante la consulta de los periodistas en el lugar: "Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años”.

De igual modo, aclaró que no había tomado conocimiento las declaraciones del titular de la Cámara de Diputados, quien instó a que el macrismo se acople dentro de La Libertad Avanza en la próxima contienda electoral.

Para la mano derecha de Karina Milei , si Macri busca nuevamente la presidencia “le haría un favor al kirchnerismo” y aseguró que “los votantes del PRO van a acompañar” al Gobierno en las urnas.

En los últimos días, el jefe del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo , cuestionó duramente el planteo del titular de la Cámara Baja y rechazó que el exjefe de Estado pueda ser señalado como funcional al peronismo.

“Sería una irresponsabilidad dar hoy esa discusión porque solo genera ruido, pero lo que está claro es que Mauricio Macri demostró como nadie que puso el país por encima de sus ambiciones personales”, afirmó Ritondo a Radio Rivadavia.

El diputado, que además conduce el PRO bonaerense, defendió el posicionamiento histórico de su espacio frente a los K y marcó diferencias con el oficialismo libertario. “Nunca fuimos funcionales al kirchnerismo, cuando ellos (por La Libertad Avanza) estaban callados o no sé qué harían de su vida, nosotros estábamos combatiendo al kirchnerismo”, sostuvo.