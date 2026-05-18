El PRO respondió las críticas del Gobierno por una eventual candidatura de Macri: "Mientras callaban, nosotros combatíamos al kirchnerismo"

Las críticas de Martín Menem a una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2027 abrieron un nuevo foco de tensión entre La Libertad Avanza y el PRO. Quien salió a responderle fue el jefe del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo , que cuestionó duramente el planteo del titular de la Cámara baja y rechazó que el expresidente pueda ser señalado como funcional al kirchnerismo.

“Sería una irresponsabilidad dar hoy esa discusión porque solo genera ruido, pero lo que está claro es que Mauricio Macri demostró como nadie que puso el país por encima de sus ambiciones personales”, afirmó Ritondo a Radio Rivadavia.

El diputado, que además conduce el PRO bonaerense, defendió el posicionamiento histórico de su espacio frente al peronismo y marcó diferencias con el oficialismo libertario. “ Nunca fuimos funcionales al kirchnerismo, cuando ellos (por La Libertad Avanza) estaban callados o no sé qué harían de su vida, nosotros estábamos combatiendo al kirchnerismo ”, sostuvo.

La reacción llegó después de que Menem señalara, en una entrevista periodística, que una eventual postulación de Macri “le haría un favor al kirchnerismo” y pronosticara que en las elecciones presidenciales de 2027 “los votantes del PRO van a acompañar” a La Libertad Avanza.

Frente a esas afirmaciones, Ritondo replicó que "plantear eso es no conocer la historia, ni la del PRO ni la de Mauricio Macri” y consideró además que “especular de ese modo no es ubicado ni natural”.

El vínculo con La Libertad Avanza

El legislador también aprovechó para enviar un mensaje hacia la relación política entre el Gobierno y el PRO. En ese sentido, remarcó que “tiene que haber un ida y vuelta, no solo pedirle favores al otro”, y volvió a destacar el rol que, según él, tuvo el partido fundado por Macri durante los últimos años. “Mauricio y el PRO siempre han demostrado el menor egoísmo que yo he visto en la política argentina”, afirmó.

Ritondo cerró sus declaraciones reafirmando la posición del espacio frente a un eventual regreso del kirchnerismo al poder: “Lo que está claro es que el PRO no quiere volver al pasado, no quiere volver al populismo”.

A su vez, el legislador marcó que el ministro del Interior, Diego Santilli, "es el mejor para liderar el cambio que los bonaerenses necesitan para salir del abandono de Kicillof", actual gobernador de la Provincia.

Mauricio Macri encabezó el viernes un nuevo cónclave del PRO, donde no dio nuevas pistas sobre una hipotética postulación, aunque insistió en que el PRO debe dar "el próximo paso".