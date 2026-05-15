Mauricio Macri reactiva el PRO en Buenos Aires con fuertes críticas a la gestión de Kicillof

El PRO acelera su proceso de reorganización interna y territorial. Este viernes, el ex presidente Mauricio Macri encabezó un acto en el Club Centro Galicia de Olivos, en el partido de Vicente López . El evento, organizado por la intendenta local y vicepresidenta del partido, Soledad Martínez , funcionó como una plataforma de relanzamiento del espacio en el principal distrito electoral del país.

Acompañaron a Macri figuras clave de la estructura amarilla, como el diputado Cristian Ritondo , el ex intendente de Pinamar Martín Yeza y el estratega Fernando de Andreis . La actividad se sumó a la agenda de recorridas nacionales que ya incluyó intervenciones en Chaco, Corrientes y el reciente relanzamiento oficial en Parque Norte.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la presentación de Radar PBA . Esta herramienta, desarrollada por Martín Yeza y la senadora provincial Aldana Ahumada , es una plataforma de inteligencia ciudadana diseñada para relevar datos sobre la provincia de Buenos Aires en tiempo real.

El proyecto surge como una respuesta técnica y política al diagnóstico elaborado por la Fundación Pensar , titulado "El Estado de Abandono de PBA". Según fuentes partidarias, el objetivo de Radar PBA es:

El discurso de Macri es uno de los más esperados tras la reciente publicación de un manifiesto con críticas indirectas al Gobierno nacional . El ex mandatario buscará definir el "próximo paso" del PRO, intentando equilibrar el apoyo legislativo a Javier Milei con la necesidad de mantener una identidad propia de cara a las elecciones de 2027 .

Fiscalizar el gasto público y la eficiencia de los servicios en los municipios bonaerenses.

"El PRO debe volver a sus bases de gestión y cercanía, diferenciándose tanto del populismo kirchnerista como de las formas que hoy cuestionamos del oficialismo", deslizaron desde el entorno del partido.

Un mensaje de unidad y despliegue territorial

La elección de Vicente López no es casual. Como uno de los bastiones históricos del PRO, el distrito sirve como vidriera para mostrar la gestión de Soledad Martínez frente a lo que el macrismo denomina "el desorden provincial".

Con este acto, el partido busca enviar una señal clara hacia adentro y hacia afuera de la coalición: el PRO no planea ser absorbido y está dispuesto a dar la batalla por el liderazgo de la oposición moderada y el control de la provincia más poblada de la Argentina.