Mauricio Macri confirmó su relación con Dolores Teuly: ¿cómo reaccionó Juliana Awada?

Mientras Mauricio Macri da los primeros pasos para blanquear su nueva relación sentimental con Dolores Teuly, Juliana Awada decidió mostrarse lejos de las polémicas y enfocada estrictamente en su vida profesional. Luego de los fuertes rumores del exmandatario, la diseñadora se mostró en su oficina.

En las últimas horas, y casi en simultáneo con la explosión de los rumores, Juliana compartió una elocuente fotografía en su cuenta de Instagram. Bajo el sencillo texto "En la oficina @awadaoficial" , se la puede ver sentada en su escritorio, con un look sobrio, leyendo unos catálogos y rodeada de un ambiente de trabajo impecable. Una imagen que transmite tranquilidad y que marca un claro contraste con el ruido mediático que envuelve a su expareja.

La publicación no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes inmediatamente llenaron el posteo de mensajes de apoyo. Entre los comentarios que más resonaron en la red social, destacaron frases como: "Quedarás en la historia como la mejor primera dama que tuvimos", "Preciosa, fina y culta, nos ha dejado un recuerdo imborrable" y un contundente "¡Te sacaste 1 clavo!".

La confirmación de Mauricio Macri

mauricio macri sobre dolores teuly Ángel de Brito confirmando la relación de Macri y Teuly. X / @AngeldebritoOk

La postal de Awada llega justo cuando el círculo íntimo del expresidente comenzó a filtrar los detalles de su nuevo vínculo. La mujer en cuestión conoció a Macri años atrás al desempeñarse en la Dirección General de Eventos de Presidencia desde agosto de 2015, bajo el ala de Fernando Andreis.

La relación, que habría incluido un reciente viaje a París, dejó de ser un secreto a voces gracias a la confirmación del propio Macri. El periodista Ángel de Brito compartió en su cuenta de X un mensaje directo que le envió el dirigente del PRO: "Nos estamos conociendo. Todo muy lindo. Gracias. Cuidate".

Un acuerdo premeditado entre Macri y Awada

Mauricio Macri y Juliana Awada 2 La pareja duró 15 años. Archivo MDZ

Según la información aportada por la periodista Viviana Canosa, el manejo de los tiempos mediáticos no es casual. Existiría un pacto establecido entre Macri y Awada: el acuerdo consistiría en que Mauricio presentaría oficialmente a Dolores primero y, una vez dado ese paso, Juliana tendría el camino libre para mostrarse con una nueva pareja cuando lo desee.

Asimismo, los trámites legales de la separación ya estarían avanzando con celeridad. De acuerdo a lo trascendido, en la división de bienes, Awada se habría quedado con las propiedades estratégicas que la familia posee en la Patagonia. Mientras tanto, la mujer retoma las riendas de su marca de indumentaria.