Tercer round en Diputados: el peronismo desafía a Martín Menem y rearma su estrategia para interpelar a Adorni

Luego de dos intentos fallidos, la oposición en el Congreso apelará por tercera vez para convocar exitosamente a una sesión para avanzar con las interpelaciones a Manuel Adorni y otros funcionarios.

El diputado socialista Esteban Paulón , uno de los principales impulsores del pedido de sesión de ayer, informó que será inminente otra solicitud formal para acudir al recinto con proyectos de emplazamiento a comisiones.

“Ante la picardía del oficialismo, que logró con éxito bloquear nuestra sesión donde pretendíamos tratar la interpelación a Manuel Adorni y otros proyectos, vamos a insistir la semana que viene con una agenda amplia que incorpore propuestas de los bloques convocantes”, anunció a TN.

El temario previsto abarcará iniciativas relacionadas con la situación del PAMI y el funcionamiento del Plan Remediar, además de los pedidos de interpelación a las ministras Sandra Pettovello , de Capital Humano, y Luis Caputo , de Economía, por el presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La agenda también incorporará proyectos sobre cambios en los regímenes de licencias laborales y el conflicto que atraviesa actualmente el Servicio Meteorológico Nacional.

En cuanto al jefe de gabinete, se busca que brinde explicaciones por su situación patrimonial, en medio del avance de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

El Gobierno logró exitosamente “bloquear” la sesión que se había pedido para este miércoles a las 11, al convocar a otro debate para las 10, con un temario relacionado a la marcada reducción de subsidios por Zona Fría, Ley Hojarasca y otros expedientes que trabajaba La Libertad Avanza. Al prosperar la sesión propuesta por el oficialismo, no hubo forma de habilitar el temario opositor, que no tenía bajo ningún concepto los dos tercios para tratarlo “sobre tablas”.

La semana pasada habían pedido otra sesión dedicada exclusivamente al caso Adorni, pero no hubo cohesión dentro de los bloques combativos por lo que se terminó cayendo un día antes.