Uno por uno: cómo votaron los diputados mendocinos la reforma a la ley de Zona Fría

El Gobierno nacional consiguió este miércoles que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto que da marcha atrás con la ampliación que hubo en 2021 de la ley de Zona Fría y que tendrá un impacto directo para la gran mayoría de los usuarios de Mendoza. La iniciativa fue respaldada por ocho diputados nacionales mendocinos, mientras que solo dos votaron en contra.

La propuesta impulsada por el gobierno de Javier Milei obtuvo el aval de la Cámara de Diputados con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, tras una sesión maratónica, atravesada por los duros enfrentamientos entre la oposición y el bloque de La Libertad Avanza.

La aprobación del proyecto si es refrendado por el Senado impactará de lleno en el valor de las tarifas de gas de los usuarios mendocinos, ya que todos los departamentos menos Malargüe perderían un descuento actual que mantienen de entre el 30% y el 50% en el costo total de la tarifa de gas.

Ocho de los representantes mendocinos dieron su respaldo para reformar el régimen de Zona Fría, mientras que solo dos votaron en contra.

Todo el sector de La Libertad Avanza (LLA) votó a favor del recorte para los usuarios de 17 departamentos de Mendoza y de otras provincias del país (como Córdoba, Santa Fe y San Luis, entre otras). Entre ellos se encuentra Luis Petri , quien en 2021 había votado a favor de la ampliación de la Zona Fría, Facundo Correa Llano , Julieta Metral, Álvaro Martínez y Mercedes Llano .

Asimismo, también acompañaron la propuesta oficialista los diputados radicales cornejistas Lisandro Nieri y Pamela Verasay. Esta última también había votado a favor de la ley hace 5 años atrás siendo senadora nacional por Mendoza.

asamblea legislativa lourdes arrieta (3) Alf Ponce Mercado / MDZ

En tanto, la diputada mendocina Lourdes Arrieta, actualmente en la bancada de Provincias Unidas, también votó a favor de la reforma y explicó su postura sosteniendo que “creo que la política debe actuar con responsabilidad y honestidad intelectual. Argentina necesita avanzar hacia un sistema energético más ordenado, transparente y sostenible. No podemos sostener indefinidamente esquemas mal segmentados donde también terminaban subsidiados sectores que no necesitaban asistencia estatal”.

“Mi decisión fue acompañar una transición hacia un sistema más focalizado, intentando equilibrar tres responsabilidades: defender a Mendoza, proteger a los sectores vulnerables y contribuir al ordenamiento económico que el país necesita”, expresó la ex legisladora libertaria.

Asamblea legislativas felix 39 Alf Ponce - MDZ

Finalmente, los diputados del Partido Justicialista (PJ) Emir Félix y Martín Aveiro votaron en contra del proyecto oficial y pretendían que la ley se mantuviera tal cual rige actualmente.