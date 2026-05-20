Zona Fría: punto por punto, qué podría cambiar en las tarifas de gas tras la media sanción en Diputados

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que busca reformar el régimen de subsidios al gas por Zona Fría . La iniciativa del oficialismo fue aprobada por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Si avanza en el Senado, podrían cambiar las condiciones para millones de usuarios que hoy reciben descuentos en la tarifa de gas.

El Gobierno sostiene que la ampliación del régimen realizada en 2021 volvió “insustentable” el sistema de subsidios y generó mayores costos financiados por el resto de los usuarios del país.

De aprobarse Zona Fría en el Senado, las últimas áreas incorporadas el régimen perderían el beneficio.

El proyecto mantiene el beneficio histórico para usuarios de la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna, donde seguirá vigente el descuento sobre el servicio de gas natural y gas propano por redes.

Sin embargo, la principal modificación afectaría a los hogares incorporados tras la ampliación de 2021. En esos casos, el acceso al subsidio dependería de estar inscripto en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El nuevo esquema combinaría dos condiciones:

vivir en una zona con bajas temperaturas

cumplir requisitos socioeconómicos

Según el texto aprobado en Diputados, podrían conservar el beneficio quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, hogares incluidos en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con discapacidad registradas en el sistema SEF.

Qué provincias podrían quedar afuera

De aprobarse definitivamente la reforma, parte de las zonas incorporadas en 2021 perderían el acceso automático al subsidio. Entre las áreas alcanzadas aparecen departamentos de las siguientes provincias:

Buenos Aires (55)

Córdoba (13)

Mendoza (6)

Santa Fe (8)

San Luis (8)

Salta (8)

Tucumán (1)

La Pampa (12)

San Juan (11)

Catamarca (3)

La Rioja (3)

El régimen de Zona Fría había pasado de menos de 850 mil beneficiarios a cerca de cuatro millones de usuarios tras la ampliación impulsada hace cinco años.

Cómo podría impactar en las tarifas de gas

Uno de los cambios más importantes es que el subsidio dejaría de aplicarse sobre toda la tarifa y pasaría a calcularse únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Según un informe de IERAL Fundación Mediterránea, algunos usuarios de zonas ampliadas que queden excluidos del nuevo esquema podrían sufrir fuertes aumentos en las facturas. En Bahía Blanca, por ejemplo, estimaron subas cercanas al 100% para hogares que pierdan el beneficio y que, al mismo tiempo, queden excluidas del SEF.