Un mendocino abrió el debate en Diputados por la Ley de Zona Fría

En una sesión extensa en la Cámara de Diputados , donde ya se dio la media sanción de la Ley Hojarasca, los legisladores nacionales comenzaron el debate sobre los cambios al régimen de subsidios que establece la Ley de Zona Fría . En ese marco, el primer diputado en tomar la palabra fue el oficialista mendocino, Facundo Correa Llano .

El presidente de LLA en Mendoza habló sobre el dictamen de Mayoría y compartió su tiempo con la cordobesa María Laura Rodríguez Machado. En ese contexto, Correa Llano expresó que durante años, “la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios” y marcó que se llegó a confundir “sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios y política energética con populismo tarifario”.

Luego de cuestionar los alcances del régimen actual y marcar que la decisión de ampliarlos se tomó en año electoral, Correa Llano apuntó contra el kirchnerismo señalando que generó “un sistema energético artificial” con tarifas que no reflejaban los costos reales.

“Los subsidios se expandían sin control: el problema no era ayudar, sino que el problema era subsidiar indiscriminadamente”, argumentó el diputado mendocino, y agregó: “Durante años nos hicieron creer que los subsidios no tenían costo; si tenían costo y era enorme: estos subsidios eran pagados por todos los argentinos con el peor de los impuestos que era el impuesto inflacionario, el que más golpea a todos los argentinos”.

Además, sostuvo que “focalizar no es ajustar”, sino que esto garantiza “que la ayuda llegue a los que realmente lo necesitan”: “Un subsidio indiscriminado no es justicia social, es mala administración”.

Finalmente, destacó el superávit energético alcanzado en 2025 y señaló que cuando la economía se ordena, “aparecen los resultados”: “La energía puede convertirse hoy en uno de los grandes motores de crecimiento de la República Argentina”, destacó.

La palabra de Facundo Correa Llano para abrir el debate de Zona Fría