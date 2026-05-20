Diputados: Martín Menem consiguió la media sanción para la Ley Hojarasca y cumplió con Federico Sturzenegger

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El oficialismo defendió la Ley Hojarasca en el debate en Diputados

Después de un acalorado debate por la agenda de los temas, el oficialismo comenzó la defensa de la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger. En su rol de miembro informante, el presidente de la comisión de Legislación General, el liertario Santiago Santurio (Buenos Aires), comentó: "El modelo de Estado presente, asfixiante, lo único que hizo es asfixiar a los argentinos. Había un burócrata que se creía un mesías, que se tenía que meter a dirigir la vida de los argentinos. Lo único que estaban pidiendo era que los dejen de asfixiar".

"Esta normativa y esta ley van ese camino, como todas las normas que nosotros presentamos, porque nosotros tenemos un modelo de país claro".

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (LLA), destacó el proyecto de Ley Hojarasca para derogar normas obsoletas o inútiles y lo contrapuso con la pulsión que le atribuye a la política tradicional de acumular regulaciones sin límites para "hacerle la vida imposible" al ciudadano argentino "de bien".

"Creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir, y para agravar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible y no se dan cuenta que en un país civilizado la regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones, que vienen a tapar aspectos grises y de interpretación de la Constitución", consideró.

A su turno, Nicolás Mayoraz (LLA) explicó que esta ley Hojarasca, la primera serie de otras normas que se presentarán con la misma finalidad, tiene "varios criterios".

"Suprimir normas que están superadas por normativas posteriores, y que por lo obsoletas son ridículas como la ley de Azotes; normas obsoletas por el avance tecnológico como la ley de microfilmación; leyes que afectan libertades individuales como la ley de mochileros; leyes que imponían un montón de trámites burocráticos hoy totalmente innecesarios; leyes que están vigentes con organismos que hoy no existen, o que establecimientos procedimientos vigentes imposibles de aplicar; organismos financiados con fondos nacionales sin ningún sentido", enumeró.