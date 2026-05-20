Zona Fría: el Gobierno consiguió la media sanción y obtuvo otra victoria en Diputados
El Gobierno logró aprobar en Diputados el nuevo régimen de "Zona Fría" tras dale luz verde a la ley Hojarasca.
El Gobierno logró aprobar en Diputados el nuevo régimen de "Zona Fría" tras dale luz verde a la ley Hojarasca.
La Cámara de Diputados le dio finalmente media sanción a la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría, en una jornada que el oficialismo cerró con saldo a favor. Pese a lo ajustado del resultado, el Poder Ejecutivo consiguió destrabar el proyecto que apunta a modificar los subsidios destinados a las regiones del país que demandan más energía por las bajas temperaturas, un objetivo central de su agenda parlamentaria.
El oficialismo se anotó un doblete en la jornada. Más temprano, La Libertad Avanza ya había logrado la media sanción de la denominada ley Hojarasca, la iniciativa que deroga cerca de 70 normas y que avanzó con 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones.
La sesión convocada por el oficialismo terminó por neutralizar la estrategia de la oposición, que había citado a otra reunión para las 11 con la intención de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus viajes y su patrimonio.
Con el respaldo de gobernadores y bloques aliados, el oficialismo se aseguró el manejo del recinto y dejó sin margen de maniobra a quienes buscaban poner a Adorni en el centro de la escena.
La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que apunta a modificar el esquema de subsidios en las tarifas de gas para las regiones de bajas temperaturas.
La iniciativa avanzó con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. La votación se concretó durante una sesión maratónica, atravesada por los duros enfrentamientos entre la oposición y el bloque de La Libertad Avanza.
Mientras la Casa Rosada negocia los votos con los gobernadores del norte a cambio de un nuevo régimen de "zona cálida", los diputados de la oposición critican el proyecto que el oficialismo se encamina a aprobar al cierre de la jornada.
"La modificación que pretende imponer el gobierno es lisa y llanamente un tarifazo que llega justo cuando comienza el frío, y viene a complicar aún más la economía de las familias que ya está desbordada por la inflación y el atraso salarial", comentó la kirchnerista Gabriela Estévez (Córdoba).
Además, detalló que "en Córdoba son 600.000 los hogares que se verían afectados en caso de concretarse este nuevo golpe al bolsillo". Se trata de una de las provincias más afectadas con el recorte que propone el Gobierno, ya que se elimina la zona ampliada, a la que se le subsidiaba el 30% de la tarifa del gas, por pertenecer a una zona geográficamente fría. Tanto es así que Martín Llaryora, uno de los gobernadores aliados al Gobierno, puso el grito en el cielo y trabajó hasta último momento para que esta sesión fracasara.
San Luis es otra de las provincias afectadas con este recorte al subsidio del gas. Afecta a 100 mil hogares. El diputado Erneto Ali (San Luis) pidió: "Háganse poderosos con los poderosos, no con los débiles". Además, recordó que "ha nevado en San Luis, las temperaturas con por demás frías y extremas"
Además destacó que el reclamo es "por el frío y el desastre social que estamos viviendo". "San Luis es la provincia que más empleo formal ha perdido", remarcó.
"Esas son conversaciones que las está llevando a cabo el gobernador con la Casa Rosada", afirmó un diputado clave para la definición del proyecto de zona fría, alineada con uno de los gobernadores del norte.
El Gobierno prometió una especie de "zona cálida" para subsidiar el consumo eléctrico en las provincias de norte, una especie de paliativo para el consumo de los aires acondicionados en la región más calurosa del país.
Por estas horas no está definido si eso se sumará al proyecto que el Gobierno votará al cierre de la jornada, si será parte de la reglamentación del Poder Ejecutivo o si presentarán un nuevo proyecto. "Tenemos que confiar en la voluntad de las dos partes", señaló a MDZ uno de los que sigue de cerca la negociación.
Tampoco queda del todo claro cómo se pagará ese subsidio. El Gobierno habló de un fidecomiso a partir de distintos tributos. Pero no hay mayores precisiones.
Con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, el Gobierno consiguió media sanción para la Ley Hojarasca, el proyecto que Federico Sturzenegger presentó en 2024 y que casi dos años después fue tratado en al cámara de origen.
El proyecto finalmente consiguió una sólida mayoría en Diputados. Junto con La Libertad Avanza votaron los aliados del PRO, de la UCR, del MID y los diptuados que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Tucumán, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
El Gobierno consiguió 131 votos afirmativos para proteger a Manuel Adorni, entre diputados oficialistas y los aliados del PRO, la UCR y los gobernadores que apoyan a La Libertad Avanza en cada votación. Los 12 diputados del bloque PRO que preside Cristian Ritondo votaron con La Libertad Avanza, a pesar de las críticas que lanzaron al Gobierno nacional. Los mismo hicieron los seis del bloque UCR y Karina Banfi, que desde su monobloque se manifestó en contra de la Ley de Zona Fría que quiere aplicar el Gobierno pero votó por la continuidad de la sesión del Gobierno.
La Libertad Avanza también recibió el apoyo del MID y de los diputados del bloque Innovación Federal, que responden a los gobernadores Gustavo Saénz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones); del bloque Independencia, que conduce Osvaldo Jaldo (Tucumán); de José Garrido (Santa Cruz); y de Karina Maureira (Neuquén).
Así, Martín Menem blindó a Manuel Adorni y evitó que se impusiera la agenda de la oposición con los distintos proyectos de interpelación al jefe de Gabinete.
Después de un acalorado debate por la agenda de los temas, el oficialismo comenzó la defensa de la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger. En su rol de miembro informante, el presidente de la comisión de Legislación General, el liertario Santiago Santurio (Buenos Aires), comentó: "El modelo de Estado presente, asfixiante, lo único que hizo es asfixiar a los argentinos. Había un burócrata que se creía un mesías, que se tenía que meter a dirigir la vida de los argentinos. Lo único que estaban pidiendo era que los dejen de asfixiar".
"Esta normativa y esta ley van ese camino, como todas las normas que nosotros presentamos, porque nosotros tenemos un modelo de país claro".
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (LLA), destacó el proyecto de Ley Hojarasca para derogar normas obsoletas o inútiles y lo contrapuso con la pulsión que le atribuye a la política tradicional de acumular regulaciones sin límites para "hacerle la vida imposible" al ciudadano argentino "de bien".
"Creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir, y para agravar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible y no se dan cuenta que en un país civilizado la regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones, que vienen a tapar aspectos grises y de interpretación de la Constitución", consideró.
A su turno, Nicolás Mayoraz (LLA) explicó que esta ley Hojarasca, la primera serie de otras normas que se presentarán con la misma finalidad, tiene "varios criterios".
"Suprimir normas que están superadas por normativas posteriores, y que por lo obsoletas son ridículas como la ley de Azotes; normas obsoletas por el avance tecnológico como la ley de microfilmación; leyes que afectan libertades individuales como la ley de mochileros; leyes que imponían un montón de trámites burocráticos hoy totalmente innecesarios; leyes que están vigentes con organismos que hoy no existen, o que establecimientos procedimientos vigentes imposibles de aplicar; organismos financiados con fondos nacionales sin ningún sentido", enumeró.
Con 131 votos, la Cámara de Diputados rechazó suspender la sesión con la agenda del oficialismo y cerró la posibilidad de que se avance con al interpelación de Manuel Adorni, tal como pedía la oposición.
Esta votación llegó después de una hora y media de debate reglamentario, en la que los diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izuquierda y Provincias Unidas pedían que se levantara la sesión del oficialismo, que había sido convocada a las 10 y se le diera lugar a la de la oposición, prevista para las 11. En esa misma iban a buscar la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Todo esto llevó un buen rato de discusión y se definió a las 11.45. Es decir, ya había pasado incluso el horario de la segunda sesión.
"Si esta sesión se levantara, ya no hay más posibilidad de hacer uso del recinto en el día de hoy", adivritío la oficialista Silvana Giudici (Capital Federal) para desarticular la jugada del jefe de la bancada peronista Germán Martínez (Santa Fe), de suspender la sesión libertaria para darle lugar a la opositora. "Suspender esta sesión no les da ningún triunfo porque no va a iniciar otra sesión", aclaró.
Durante la discusión, el peronismo insistió en avanzar con una moción para suspender la sesión y darle lugar al pedido de la oposición. Fueron varios minutos en los que el oficialismo se negó a hacerlo. "No existe otro antecedente y no voy a ser el presidente que autorice esto", indicó Martín Menem (La Rioja). "No ha ocurrido nunca en la historia democrática de esta cámara algo cómo lo que quieren hacer, lo que pide Martínez es improcedente", sumó y destacó: "Nunca se suspendió una sesión para continuar antes".
Sin embargo, Martínez luego pidió que se suspendiera directamente la sesión y al oficialismo no le quedó otra alternativa que aceptar el pedido del diptuado de la oposición. Una vez definido esto, se votó y el oficialismo ganó la votación con 131 votos contra 111.
El gobierno nacional impulsa una reforma en el esquema de subsidios al gas que afectaría directamente a unos 3,5 millones de hogares. Con el nuevo sistema, esos hogares perderían el acceso automático al beneficio y deberían demostrar vulnerabilidad económica para seguir recibiéndolo. La provincia de Buenos Aires sería la más perjudicada: la diputada opositora Jimena López advirtió que 1,3 millones de bonaerenses quedarían fuera del subsidio.
El proyecto crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al que accederán únicamente quienes cumplan ciertos requisitos. Podrán inscribirse las familias con ingresos menores a tres canastas básicas —alrededor de $4,3 millones según el Indec—, los beneficiarios del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), las personas con Certificado Único de Discapacidad y los veteranos de Malvinas. La diputada oficialista Silvana Giudici sostuvo que el 60% de los hogares actualmente subsidiados podría calificar dentro de este nuevo registro.
El principal cambio recae sobre la denominada "zona ampliada", donde hoy rige un subsidio automático del 30%. Esta área comprende gran parte del interior bonaerense —La Plata, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca, entre otras—, el sur de Santa Fe, el centro y sur de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan. En todas esas regiones, los usuarios de ingresos medios y altos dejarían de percibir el beneficio.
Las zonas de "efectiva severidad climática" —la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna— conservarían el subsidio pleno y sin filtro de ingresos. A diferencia del resto del país, los habitantes de esas áreas no necesitarían acreditar situación económica para mantener el beneficio, dado que el clima extremo justifica, según el proyecto, un tratamiento diferenciado.
Sin embargo, incluso en esas regiones el subsidio se reduciría en la práctica. La iniciativa establece que el beneficio cubrirá únicamente el precio del gas en origen, dejando fuera los costos de transporte y distribución. Eso implica una baja concreta en el monto subsidiado y explica el rechazo de varios legisladores patagónicos, que ven en esta medida un recorte encubierto para sus provincias.
Pasadas las 10.20, La Libertad Avanza consiguió el quórum en la Cámara de Diputados para empezar el debate por la Ley Hojarasca y el cambio en el régimen de zonas frías. El apoyo de los diputados del PRO, la UCR y de los gobernadores del norte fueron clave para el inicio del debate.