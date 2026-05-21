Quiénes son los diputados mendocinos que dieron vuelta su voto para la Ley de Zona Fría

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de la Ley de Zona Fría , un esquema de subsidios a la tarifa del gas. Los cambios tendrán un impacto sensible para gran parte de los usuarios mendocinos, ya que la mayoría de la provincia había sido incluida en ese beneficio en 2021 y ahora quedaría solo Malargüe.

Entre los diputados nacionales mendocinos que votaron este miércoles a favor de la reforma a la Ley de Zona Fría se encuentran algunos dirigentes políticos que cinco años atrás también estuvieron presentes en la discusión legislativa para la ampliación del beneficio a más zonas del país.

Al comparar las vacaciones de ambos momentos, lo más llamativo es el cambio de postura de Luis Petri y Pamela Verasay . El primero de ellos era también diputado nacional en la votación anterior, mientras que la actual diputada cornejista había apoyado la Ley de Zona Fría siendo senadora en 2021.

En ese entonces, estos dos dirigentes mendocinos votaron a favor de la propuesta para ampliar el beneficio de Zona Fría a distintas provincias, entre ellas Mendoza, pero en la votación de este miércoles, votaron en sentido contrario de esa misma norma que respaldaron hace 5 años atrás.

De hecho, el actual gobernador Alfredo Cornejo siendo diputado nacional en ese entonces también votó a favor del beneficio que incluía a los usuarios de gas mendocinos. Sin embargo, ahora los dos diputados que responden a él en el Congreso votaron por reformar esa norma, se trata de Verasay y también de Lisandro Nieri.

Votación Diputados Zona Fría 2021

En 2021 se aprobó la Ley para ampliar el régimen de Zona Fría y en esa oportunidad todos los representantes mendocinos en el Congreso votaron afirmativamente. A favor de la propuesta en ese entonces se posicionaron los diputados Alfredo Cornejo (UCR), Luis Petri (UCR), Jimena Latorre (UCR), Claudia Najul (UCR), Federico Zamarbide (UCR), Omar De Marchi (PRO), Omar Félix (PJ), Eber Pérez Plaza (PJ), Marisa Uceda (PJ) y José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal).

Posteriormente, también votaron afirmativamente los senadores nacionales mendocinos de ese momento Julio Cobos (UCR), Pamela Verasay (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (PJ).

Votacion Senado Ley de Zona Fría 2021

Los nombres que se repiten para la nueva discusión de Zona Fría son los de Luis Petri, quien volvió a ocupar una banca de diputado, y de Pamela Verasay, quien pasó del Senado a la Cámara Baja. En tanto, Anabel Fernández Sagasti se mantuvo como senadora nacional.

El impacto de la Zona Fría en Mendoza

Actualmente toda la provincia de Mendoza está incluida dentro del régimen de Zona Fría, que otorga descuentos del 30% y del 50% sobre las facturas de gas. El proyecto que obtuvo media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados limitará ese beneficio solo a regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, la Puna y en el caso mendocino solo el departamento de Malargüe.

La quita de este beneficio alcanzaría a más de 400 mil usuarios mendocinos que actualmente cuenta con un descuento en la tarifa del gas. En caso de prosperar la reforma, solo seguirían teniendo algún tipo de beneficio quienes estén dentro del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RESEF).

Según las estimaciones, cerca del 50% de los usuarios actuales cumpliría con esas condiciones, lo que equivale a unas 210 mil familias.