Recalculando: más exlegisladores desembarcan en cargos dentro del Gobierno

Tras el reciente recambio de bancas en la Legislatura y en los Concejos Deliberantes de los diferentes departamentos, varios dirigentes políticos dejaron un cargo legislativo para terminar desembarcando en otros puestos en la función pública.

En las últimas semanas algunas exlegisladoras fueron designadas en cargos en otros organismos públicos. Entre ellos se destacan en su mayoría figuras oficialistas pero también se dio el caso de una exsenadora peronista que fue nombrada en la Fiscalía de Estado.

Esta semana se oficializó la designación de Marcela Fernández en el cargo de asesora del Programa Ministerial de Capacitación, en la órbita del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE).

Fernández fue diputada provincial por Cambia Mendoza entre 2018 y 2022 y luego asumió como concejal de Godoy Cruz. En la última etapa fue presidenta del Concejo Deliberante de ese departamento.

La dirigente radical fue convocada por el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, para sumarse a su equipo. El funcionario había incorporado días atrás a otra ex legisladora que había terminado recientemente su mandato.

Se trata de Mariana Zlobec, quien fue designada en el cargo de Coordinadora de Juntas de Educación luego de finalizar su mandato como senadora provincial el pasado 30 de abril.

Mariana Zlobec - Senadora Provincial 3 Milagros Lostes - MDZ

La flamante funcionaria provincial antes de su paso por la Legislatura había sido concejal de Godoy Cruz por el radicalismo y también tuvo un paso como asesora Legal y Técnica del bloque de concejales de la UCR y también en áreas del municipio.

Un camino similar tuvo otra ex senadora provincial radical. Fernanda Sabadín dejó su banca en el Senado provincial a finales de abril y días atrás confirmó su incorporación al Ministerio de Energía y Ambiente, que conduce la ministra Jimena Latorre.

Fernanda Sabadin Ministerio de Energia y Ambiente

“Nueva etapa en el Ministerio de Energía y Ambiente junto a Jimena Latorre y un gran equipo. Estoy súper contenta por los nuevos desafíos”, publicó la ex legisladora oriunda de Maipú con una foto junto a Latorre en la Casa de Gobierno.

Una dirigente peronista a Fiscalía de Estado

Por otra parte, la exsenadora peronista Mercedes Derrache quien también concluyó su mandato el 30 de abril, fue oficializada en un cargo en la Fiscalía de Estado.

La exlegisladora tenía un cargo reservado en la Contaduría General de la provincia al que debía regresar a partir del 1 de mayo, pero el fiscal de Estado, Fernando Simón, solicitó su adscripción para que la contadora se sume a este organismo.