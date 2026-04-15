Manuel Adorni, más complicado: confirmaron un nuevo viaje a Aruba en primera clase

La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , viajó en primera a la isla de Aruba, en un vuelo de la aerolínea LATAM, el pasado 29 de diciembre de 2024.

Se trata de un viaje de fin de año que el funcionario, que en su momento cumplía el rol de vocero del presidente Javier Milei, realizó con su familia. Según la información que trascendió de fuentes judiciales, Adorni pagó 5.800 dólares en efectivo para viajar en primera clase.

La información se dio a conocer este miércoles por la tarde mientras el funcionario está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, durante su cargos en el Estado. El fiscal Gerardo Pollicita le tomó declaración esta mañana a las dos señoras que supuestamente le habrían prestado el dinero para que Adorni comprara el departamento de la calle Miró en Caballito.

La Justicia determinó que Adorni pagó 5.800 dólares por cuatro pasajes en primera clase a Aruba, con escala en Perú. Ahora, están investigando dónde se alojó el funcionario en la isla del caribe y cómo realizó el pago de su estadía en la playa.

La no explicación de Manuel Adorni frente al escándalo

Hasta el momento, el jefe de Gabinete no dio detalles sobre el viaje Aruba. En la última conferencia de prensa que dio en Casa Rosada, sostuvo que se trataba de su dinero y que él podía hacer lo que quisiera.

"Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace dos años me convocó el presidente, tal como todos saben mi patrimonio lo construí ahí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder", sostuvo en su momento.