La escribana de Manuel Adorni reveló una amistad entre él y el hijo de una de las vendedoras del polémico departamento

En medio de la creciente controversia en torno al patrimonio y las condiciones habitacionales de los funcionarios nacionales, Adriana Nechevenko , conocida como la colaboradora de confianza y escribana de Manuel Adorni , salió a aclarar la situación del departamento donde reside el Jefe de Gabinete. Las declaraciones buscan desactivar las sospechas sobre el origen y la gestión de la vivienda.

Según la información vertida por el entorno directo de la Jefatura de Gabinete, la elección de la vivienda no fue casual ni producto de una operación inmobiliaria estándar. Nechevenko aseguró que el departamento pertenece a un grupo familiar y que el hijo de una de las jubiladas propietarias es amigo personal de Adorni .

“El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni”, confirmó la escribana. Nechevenko admitió conocer al funcionario desde hace más de 20 años, lo que refuerza la familiaridad en el trato. Ante las críticas, fue tajante: “Nunca me pareció sospechosa la operación. Si una operación es sospechosa, no la hago”.

La escribana también aportó contexto sobre la urgencia de la mudanza. Según su testimonio, la decisión no respondió a una cuestión de lujo, sino de necesidad operativa: “Adorni se tenía que mudar por un tema de seguridad” , afirmó, en referencia a la exposición pública que el funcionario adquirió desde su llegada a la Jefatura de Gabinete.

Respecto a cómo se pagará la propiedad, valuada en una cifra cercana a los 200 mil dólares , Nechevenko desglosó el origen del dinero para despejar dudas sobre el patrimonio: "Una parte sustancial provendrá de la venta del departamento anterior del vocero y la operación incluye una hipoteca común , encuadrándola en una operatoria tradicional del mercado inmobiliario argentino".

Manuel Adorni y Martín Menem MDZ | Juan Mateo Aberastain

La controversia por el origen de los fondos

A pesar de las precisiones, una de las frases de la escribana generó revuelo en el ámbito judicial. Al ser consultada sobre la trazabilidad del dinero, señaló que “no es obligatorio que explique el origen de los fondos”. Esta declaración se produce en un momento de extrema sensibilidad, donde la oposición exige máxima transparencia sobre el crecimiento patrimonial de los integrantes del Ejecutivo.

“Hoy aporté a la Justicia parte de las operaciones”, reveló Nechevenko, confirmando que ya existe un expediente abierto y que la documentación está en manos de los investigadores para cotejar las declaraciones juradas del vocero.

Con esta presentación espontánea, el entorno de Adorni busca cerrar el flanco de críticas y demostrar que la transacción se ajusta a derecho, mientras la Justicia analiza si el flujo de fondos coincide con los ingresos declarados por el funcionario.