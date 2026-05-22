Manuel Adorni se reunió con Patricia Bullrich, tras otro ultimátum para que presente su declaración jurada

El jefe de gabinete, Manuel Adorni , se reunió este viernes por la tarde con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , en el marco de un hermético encuentro realizado en Casa Rosada.

No hubo foto ni fue informado por los canales oficiales. Se trató del primer acercamiento mano a mano entre ellos luego de que la legisladora le reclamara públicamente en televisión que debe presentar "de inmediato" su declaración jurada para evitar que " dañe al Gobierno y al país" en medio de las acusaciones por enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con fuentes oficiales, abordaron "la agenda que se viene del Senado", que incluye reformas en la Ley de Etiquetado Frontal, Super RIGI, Ley de Ludopatía y Ley de Lobby. Además, señalan que concurrió a la cita el canciller Pablo Quirno .

La relación entre el ministro coordinador y Bullrich es prácticamente nula, tras ese cortocircuito en torno al ultimátum para que presente su documentación ante la Oficina Anticorrupción. Se le sumó esta semana que ella misma ya presentó su DDJJ a modo de presionar nuevamente al funcionario.

Si bien Adorni la calificó como "una fenómena", el exvocero recriminó puertas adentro que lo haya expuesto de esa manera en un prime time de televisión. Lo mismo opina Javier y Karina Milei.

A su vez, la hermana del presidente prefiere que Bullrich no asista a las reuniones de gabinete, entre otras cuestiones, porque cree que ella filtra información de esos cónclaves. Sin embargo, por ahora está previsto que la exministra estará en esa cumbre del próximo lunes e incluso también en el Tedeum en la Catedral Metropolitana, junto a Milei.

De igual modo, no asistirá previamente a Casa Rosada ese día. Previo a la caminata de funcionarios hasta la ceremonia, habrá chocolate caliente y pastelitos, a raíz de la fecha patria. "Será solo para ministros", aclaran desde Balcarce 50, aunque habrá excepciones como el caso del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recientemente empoderado por Milei tras su fuerte cruce con el asesor Santiago Caputo.

El entorno de Patricia Bullrich reconoce su malestar por el caso Adorni y en cómo el Gobierno encara esa crisis política, más aún cuando hay anuncios económicos positivos para el Gobierno, pero que no terminan generando ningún efecto positivo en la población, en cuanto al nivel de apoyo de la gestión libertaria.