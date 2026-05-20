Baby Etchecopar vaciló a Manuel Adorni con una humillante propuesta a lo Homero Simpson

Mientras el patrimonio del jefe de Gabinete es investigado por la Justicia, Baby Etchecopar redobló sus dardos con una sarcástica iniciativa.

Baby Etchecopar volvió a cargar contra Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial que tiene en jaque al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. El conductor le hizo una humillante propuesta al funcionario, vinculada con una propiedad que adquirió el ladero de Javier Milei en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Sobre el final de su editorial de este martes en Basta Baby (A24), Etchecopar comenzó: "Con Adorni pasó que se llevó gendarmería al country ese de merda, que no es un country, es un campo con una tranquera. Puso vigilancia porque dice que lo molestan".

Acto seguido, sin rodeos Baby Etchecopar disparó contra Manuel Adorni: "Jodete por pelot... hermano. La policía que tendría que estar cuidando a los vecinos, están vigilando para él... La casa tuya ya está marcada, y se armó como un lugar turístico para ver la cascada".

La sarcástica propuesta de Baby Etchecopar para Manuel Adorni Baby Etchecopar vaciló a Manuel Adorni

Sin retroceder en sus dardos contra el jefe de Gabinete, el periodista advirtió: "Calculo que en algún momento el Gobierno va a tener un poquito de moral o de dignidad, y te van a pedir la renuncia, y te vas a tener que ir. Algún juez va a poner los huevos sobre la mesa y te va a llamar a indagatoria".