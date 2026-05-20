Wanda Nara fue duramente criticada luego de que ganó el Martín Fierro a mejor conductora y, por supuesto, que las figuras expresaron su indignación tras el reconocimiento otorgado a la estrella de Telefe. Baby Etchecopar decidió opinar y lo hizo sin filtro.

En una entrevista con Puro Show, el periodista fue muy filoso con la mediática: "Me llamó la atención el Martín Fierro de Wanda Nara, es extrañísimo" , comenzó diciendo el comunicador de manera tajante. Además, agregó que "quieren armar una Susana Giménez o Mirtha, pero no le da el piné".

"Se lo tendría que haber ganado Georgina o Moria, es una locura que lo gane Wanda Nara ", sentenció Baby Etchecopar sobre la victoria de la conductora en los Martín Fierro de televisión. En otra parte de la nota dejó muy en claro que no le gusta cómo conduce ni "el ejemplo que da".

Baby Etchecopar se hartó de Wanda Nara y opinó sin filtro sobre el Martín Fierro que ganó

Por último, no dudó en arremeter contra ella por los lujos que muestra constantemente en sus redes sociales, ya que "estamos en un país pobre" y no le parece que ostente sus diversos bienes como son carteras de primeras marcas.

Captura de pantalla 2026-05-20 135143 Baby Etchecopar fulminó a Wanda Nara. Foto: captura de video / El Trece.

"El estrellato no se compra con carteras y con futbolistas... Wanda no tiene aura, aura tiene Susana Giménez o Mirtha Legrand", subrayó. También expresó que hay carencias de figuras actualmente en el mundo de los medios.