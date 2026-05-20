¡Llamado sorpresa! Marcelo Tinelli se comunicó con una figura internacional para sumar al Bailando: de quién se trata
En esta nota, todos los detalles de una charla privada que sigue abierta y que promete revolucionar los formatos tradicionales de la industria local.
El regreso de Marcelo Tinelli a la escena televisiva siempre funciona como un sismo que altera la agenda del entretenimiento. En pleno proceso de armado para su desembarco en la pantalla, el histórico conductor volvió a posicionarse en el centro de todas las miradas tras revelarse un inesperado acercamiento con un nombre de peso internacional: el exfutbolista y empresario Maxi López.
Una conversación directa que ilusiona a los televidentes
La confirmación del contacto terminó por completo con las primeras teorías que situaban al exdelantero del Barcelona como una de las figuras radiantes para la nueva edición del Bailando. Fue el propio López quien se encargó de poner blanco sobre negro durante un ida y vuelta con un móvil del programa Resumido.
“Me llamó Marcelo”, lanzó el empresario de 42 años, confirmando que la línea de comunicación entre ambos está sumamente activa. Sin embargo, para frenar la ola de conjeturas que inundó las redes sociales, López trazó una frontera clara respecto a la naturaleza de la convocatoria: “No fue para ese programa, es otra cosa”.
Con esa frase, el exmarido de Wanda Nara dejó en claro que la propuesta del animador apunta a un formato completamente diferente a sus clásicos certámenes de destreza física.
A pesar de la insistencia de los cronistas, Maxi López optó por la cautela y prefirió reservar los detalles finos de la propuesta artística o comercial. Lejos de cerrar la puerta a un futuro desembarco en los medios locales, admitió que el canal de diálogo continúa abierto y bajo análisis mutuo. “Estamos hablando”, agregó, sembrando un interrogante sobre el rumbo que tomará esta alianza en formación.
Hasta el momento, las estructuras de producción de Tinelli mantienen un estricto hermetismo sobre el nuevo contenido que planean producir en paralelo a sus grandes marcas registradas. Lo único certero es que las conversaciones transitan una etapa preliminar de exploración, uniendo la experiencia de gestión de un ícono de la televisión nacional con el perfil global de un exfutbolista acostumbrado a los desafíos de alta exposición.