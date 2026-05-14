¿Debería terminar? El lapidario diagnóstico de Jorge Rial sobre el futuro de Marcelo Tinelli en televisión

La televisión argentina se prepara para lo que podría ser un nuevo capítulo en la historia de su programa más emblemático, aunque no todos comparten el entusiasmo del anuncio. Una reciente selfie compartida por Marcelo Tinelli junto a Ángel de Brito, confirmando el regreso del Bailando para finales de 2026, desató una ola de ironía por parte de Jorge Rial, quien no tuvo reparos en cuestionar la actualidad del proyecto.

"¿Se pega un corchazo?", fue la frase que Rial lanzó inicialmente en la red social X al ver el posteo. Más tarde, en una entrevista con Puro Show, el periodista justificó su comentario entre risas, asegurando que se asustó al leer que podría ser "el último" ciclo del conductor. Sin embargo, el tono de broma dio paso a una visión más técnica y lapidaria: "Hoy no hay lugar para el Bailando. Le fue mal la última vez" , sentenció el conductor de Argenzuela.

La respuesta de Rial a la vuelta de Tinelli con el Bailando.

Rial utilizó su propia experiencia personal con el final de TV Nostra para enviarle un consejo a su histórico colega, remarcando que es necesario saber esperar y encontrar un nuevo formato. "Tinelli se tiene que reinventar", insistió, antes de cerrar con una propuesta desopilante: aseguró que iría al certamen en sunga junto a Luis Ventura, siempre y cuando su excompañero utilice peluca.

marcelo-tinelli-y-angel-de-brito-foto-captura-de-instagrammarcelotinelli-XFI7NQ7L5FGOHNK6WSPREJWGWM El posteo que anunció la gran vuelta de Tinelli a la TV. @marcelotinelli

Más allá de las risas, la situación de Tinelli enfrenta obstáculos concretos en el mercado actual. El periodista Pampito aportó datos preocupantes sobre la falta de una pantalla confirmada para el show. Según reveló, el animador habría intentado negociar la venta del formato con los directivos de Prime Latinoamérica, pero la respuesta fue desalentadora: le habrían comunicado que el programa no es algo actual y que el formato ya se percibe como pasado de moda.