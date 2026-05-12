Jorge Rial anticipa el nuevo escándalo que salpicaría a Manuel Adorni y al gobierno de Javier Milei

Jorge Rial revolucionó las redes con un explosivo posteo que vuelve a poner en el centro de la polémica al jefe de Gabinete.

Jorge Rial fue tendencia en las redes sociales luego de que anticipó un nuevo escándalo que salpicaría fuertemente al gobierno dirigido por Javier Milei y también a Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Todo esto se da en medio de las investigaciones que tienen al funcionario en la mira.

"El verdadero escándalo de Manuel Adorni es el tema sobresueldos. Su gesto de nuevo rico grasa deja en posición adelantada a todos los funcionarios", comenzó escribiendo el conductor de C5N y miembro de Carnaval Stream, donde tiene un programa con Alejandro Fantino, Fabián Doman y Viviana Canosa.

Esto no fue todo, ya que dejó en claro que hay funcionarios que "cobran 30 mil dólares mensuales por fuera de su sueldo y en negro". Esto por supuesto, llamó la atención de los diferentes usuarios que se sorprendieron ante el semejante posteo de Jorge Rial.

Jorge Rial anticipó un nuevo escándalo que salpicaría a Manuel Adorni y al gobierno de Javier Milei Captura de pantalla 2026-05-12 190429 Jorge Rial revolucionó las redes con un fuerte anticipo. Foto: X / @rialjorge.

Por último, no dudó en arremeter contra el jefe de Gabinete en medio de la polémica: " El problema es que el bovocero se los gastó todo junto. Como buen boquetero de la política que es".