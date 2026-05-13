Roberto García Moritán apuntó contra la movilización universitaria y desató una ola de cuestionamientos: "Se les termina el curro"

La jornada de movilización nacional en defensa de la universidad pública no solo se vivió en las calles, sino que encontró un foco de conflicto inesperado dentro del mundo digital. Roberto García Moritán , exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, decidió romper el silencio con una postura tajante que lo posicionó en la vereda opuesta del reclamo estudiantil.

A través de sus redes sociales, el dirigente cercano a los sectores libertarios publicó un video donde analizó la naturaleza de la convocatoria. Lejos de coincidir con el pedido de mayor presupuesto para las casas de altos estudios, García Moritán fue directo al hueso con una definición que no tardó en volverse tendencia: "La marcha no es por la educación, es porque se les termina el curro" .

Esta declaración, cargada de sospechas sobre los intereses que empujan la protesta, se alinea con la narrativa oficial del sector vinculado a Javier Milei, que cuestiona la transparencia en el uso de los fondos universitarios. Para el exfuncionario de la gestión de Jorge Macri, la masividad de la movilización responde a una reacción corporativa ante el recorte de beneficios discrecionales más que a una preocupación genuina por el sistema pedagógico.

roberto garcía moritán.jpg El video del exministro porteño se viralizó en pocos minutos, cosechando un rechazo generalizado de los manifestantes. Archivo MDZ

Como era de esperarse, el impacto de sus palabras fue instantáneo. La publicación de García Moritán se inundó de comentarios que oscilaron entre la indignación y la ironía. Cientos de usuarios le recordaron su paso por la función pública y cuestionaron la oportunidad de sus dichos en un contexto de alta sensibilidad social.

Roberto García Moritán - Portada Las redes sociales fueron el escenario de un cruce feroz tras las declaraciones del exfuncionario de Jorge Macri. Foto: captura de video / América TV.

Entre la gran cantidad de comentarios, algunos de los más likeados son: "Tiene la cara de hablar el sinvergüenza", "Estás mintiendo. Primero, a Massa se le hizo paro y marcha. Segundo. La plata no está". Por otro lado, algunos mensajes más profundos hicieron eco en las ideas de Milei: "Más idiota no se consigue!!! Si el problema es político como dicen, vayan contra la casta como prometieron! Porque solo fueron por los trabajadores, jubilados y discapacitados!! Esa no es la casta.. LA CASTA SON USTEDES ROBERTO!! Anda a laburar!!".