El exmarido de Pampita dialogó con Intrusos y se refirió al cruce que mantuvo con el periodista luego de los rumores de romance con Virginia Gallardo.

Roberto García Moritán volvió a estar en las portadas principales de los medios de comunicación luego del supuesto romance con Virginia Gallardo. En medio de todo esto, se cruzó fuertemente con Pablo Duggan, conductor y periodista de C5N.

Es que Duggan opinó sin filtro cuando la información salió a la luz y fue directo: "Virginia, salí de ahí". Inmediatamente el exministro de la ciudad de Buenos Aires le respondió en X (antes Twitter): "Nunca fuiste más que un chimentero y un operador de cuarta, Pablito. ¿No te gusta la pareja? Contame…".

Luego de este intenso intercambio, Moritán negó la historia de amor y en Intrusos se despachó contra el conductor: "Es un chimentero y un operador. Es un tipo que todo el tiempo está tratando de lastimar a la gente y un tipo que habla mal de las personas, no tiene nada que ver conmigo".

Las picantes declaraciones de Roberto García Moritán contra Pablo Duggan Roberto García Moritán explotó contra Pablo Duggan y generó polémica: "Chimentero y..." El cronista del programa de América le preguntó en profundidad qué opinaba sobre los dichos del comunicador y el exmarido de Carolina Pampita Ardohain fue contundente: "Que mire su propio prontuario".