Roberto García Moritán explotó contra Pablo Duggan y generó polémica: "Chimentero y..."
El exmarido de Pampita dialogó con Intrusos y se refirió al cruce que mantuvo con el periodista luego de los rumores de romance con Virginia Gallardo.
Roberto García Moritán volvió a estar en las portadas principales de los medios de comunicación luego del supuesto romance con Virginia Gallardo. En medio de todo esto, se cruzó fuertemente con Pablo Duggan, conductor y periodista de C5N.
Es que Duggan opinó sin filtro cuando la información salió a la luz y fue directo: "Virginia, salí de ahí". Inmediatamente el exministro de la ciudad de Buenos Aires le respondió en X (antes Twitter): "Nunca fuiste más que un chimentero y un operador de cuarta, Pablito. ¿No te gusta la pareja? Contame…".
Luego de este intenso intercambio, Moritán negó la historia de amor y en Intrusos se despachó contra el conductor: "Es un chimentero y un operador. Es un tipo que todo el tiempo está tratando de lastimar a la gente y un tipo que habla mal de las personas, no tiene nada que ver conmigo".
Las picantes declaraciones de Roberto García Moritán contra Pablo Duggan
El cronista del programa de América le preguntó en profundidad qué opinaba sobre los dichos del comunicador y el exmarido de Carolina Pampita Ardohain fue contundente: "Que mire su propio prontuario".
Al momento de despedirse, el periodista le consultó si tenía alguna respuesta más además de la que realizó y dejó una frase demoledora: "Yo con basuras no hablo". La entrevista se viralizó rápidamente y generó repercusión.