El exmarido de Pampita finalmente rompió el silencio tras los rumores de romance con la diputada de La Libertad Avanza.

En los últimos días comenzó a circular un fuerte rumor que involucraba directamente a Roberto García Moritán y a Virginia Gallardo, hoy diputada nacional por La Libertad Avanza. En medio de todo esto, el exmarido de Pampita Ardohain decidió romper el silencio.

Fue Fernanda Iglesias, panelista de Puro Show, quien había dado a conocer la noticia: "Si Moritán le mete gol ahí, sería ideal, porque estarían los dos hablando de política en un ámbito que también sería espectáculos".

Lo cierto es que el exministro de la ciudad de Buenos Aires habló con Guido Záffora y fue contundente sobre el vínculo con Virginia Gallardo: "Somos solo amigos, me dice Roberto García Moritán", leyó el periodista en su programa de Crónica.

Roberto García Moritán rompió el silencio tras el supuesto romance con Virginia Gallardo Roberto García Moritán habló sobre el supuesto romance con Virginia Gallardo: "Somos..." Virginia Gallardo también decidió hablar sobre el rumor de romance y lo hizo con Paula Varela, panelista de Intrusos: "Hablé con Virginia Gallardo y me dice: 'Estoy sola, solísima, no es cierto lo de Moritán'".