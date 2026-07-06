Tras la polémica por la ropa: Micaela Viciconte y Daniela Celis protagonizaron otro cruce en Telefe

Luego del revuelo mediático por los cuestionamientos sobre la vestimenta, las panelistas aclararon lo sucedido de una forma particular.

El estudio de La Jugada (Telefe Streams) se convirtió en el escenario de un reencuentro esperado. La tensión entre Micaela Viciconte y Daniela Celis, originada por un fuerte cuestionamiento de la modelo sobre la decisión de su compañera de no usar corpiño al aire, intentó ser disimulada con un paso de comedia.

Días atrás, Viciconte había encendido la mecha al opinar sobre una remera blanca con transparencias que usaba Celis. Argumentando que se trataba de un contexto laboral, la pareja de Fabián Cubero afirmó que no era necesario "mostrar tanto las areolas", y se definió a sí misma como una persona "conservadora y ubicada".

El regreso de las conductoras que deja atrás la polémica Lejos de quedarse callada, la ex Gran Hermano defendió su postura, aclaró que hace siete años tomó la decisión personal de no utilizar corpiño y lamentó que todavía se opine sobre el cuerpo ajeno. El tema escaló a tal nivel que figuras como Julieta Poggio intervinieron públicamente en defensa de Celis, lo que motivó a Viciconte a publicar un extenso descargo en sus redes negando ser "machista" y remarcando que su crítica apuntaba a los códigos del espacio de trabajo y no a la persona.

Con este clima, la emisión de este lunes de La Jugada arrancó de manera atípica: Viciconte tomó el rol de conductora y anunció que Celis no estaría presente en el estudio. Con tono irónico, confesó que la situación le generó mucha angustia y que le costó dormir al ser tildada de mala compañera. En un intento por desligarse de la ausencia de la ex Gran Hermano, subrayó en reiteradas oportunidades que la directiva de apartarla del programa había sido exclusiva de la producción y no suya.

La confusión inicial dio paso a la sorpresa total cuando Daniela Celis ingresó repentinamente al plano y se sentó junto a Viciconte. Lejos de esquivar el roce, la ex Gran Hermano le cuestionó la forma en que la había presentado y le hizo saber que esperaba una bienvenida diferente tras haber aguardado todo el fin de semana para aclarar las cosas.