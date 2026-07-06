Confirmaron la fecha del histórico regreso de Soda Stereo a Mendoza

La mítica banda regresa a la provincia con su revolucionario show "Ecos". Conocé cuándo arranca la venta de entradas.

El revolucionario espectáculo "Ecos" revive la magia de Soda Stereo sobre el escenario.

El rock latinoamericano se prepara para un hito histórico en Mendoza con el desembarco de Ecos, la megaproducción que trae de regreso el universo musical de Soda Stereo. Tras arrasar en Buenos Aires y convocar a más de 350 mil espectadores en su estreno, el aclamado espectáculo audiovisual confirmó de manera oficial su llegada a la provincia.

El gran atractivo de la puesta radica en un despliegue tecnológico de vanguardia que logra la magia de recrear el reencuentro sobre el escenario de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, permitiendo a los fanáticos revivir una experiencia que parecía imposible.

Con una puesta en escena inédita, la mítica banda del rock latinoamericano vuelve a latir más fuerte que nunca. Foto: web La escala de este show internacional es el resultado de un exhaustivo trabajo interdisciplinario que involucró a productores, creativos y técnicos de primer nivel.

La propuesta llegará a Mendoza el próximo viernes 21 de agosto, precisamente en el Arena Maipú Stadium (Lateral Sur Emilio Civit 791, esq. Maza, Maipú). Las entradas saldrán a la venta este miércoles 8 de julio a las 11 h en la página Ticketek.