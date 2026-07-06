Valentina Bassi alzó la voz contra el gobierno de Javier Milei y sacudió la televisión: "Te morís"

La actriz estuvo como invitada a Almorzando con Juana y apuntó contra las medidas del gobierno de Javier Milei.

Durante su participación en Almorzando con Juana, Valentina Bassi habló del impacto que están teniendo los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei sobre el sistema de atención a personas con discapacidad. La actriz contó que su hijo tiene autismo y aseguró que su familia también se ve afectada por esa situación.

En ese contexto, lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias que pueden generar las dificultades para acceder a los tratamientos y medicamentos. "Si no te llega la medicación, te morís y te morís en silencio porque no tienen familias que los pueden defender", expresó la artista, donde además reveló que la escuela especial a la que asiste su hijo atraviesa una situación crítica por el ajuste en el área de discapacidad.

Esto fue lo que dijo Valentina Bassi en Almorzando con Juana La invitada también cuestionó con dureza las medidas oficiales y definió el recorte como "sádico y perverso". Además, señaló que muchas instituciones atraviesan graves problemas económicos para sostener su funcionamiento. "Los que tienen que pagar sueldo, aguinaldo, comidas para los chicos, están en el horno", dijo la actriz en el programa conducido por Juana Viale.,

Al referirse a su experiencia personal, Bassi manifestó su preocupación por el futuro del establecimiento al que concurre su hijo": Toda la escuela especial donde va mi hijo está en peligro de cierre". "Ese lugar, que es el espacio de contención para tu hijo, está en peligro de cierre y no me deja dormir", añadió la artista al respecto.

La actriz fue contundente con el gobierno de Javier Milei. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Asimismo, Valentina Bassi advirtió que la crisis alcanza también a hogares y centros de día, que, según afirmó, "se están extinguiendo en silencio y no entra en agenda nunca porque son sectores muy chiquitos, muy vulnerables, sin voz". En esa línea, insistió en que las instituciones encargadas de afrontar salarios, aguinaldos y prestaciones "están en el horno".