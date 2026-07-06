Susana Roccasalvo se plantó en lo de Mirtha Legrand y sorprendió con su postura sobre Jesica Cirio: "La conozco desde que..."
Durante La noche de Mirtha, la periodista analizó el escándalo que envuelve a la modelo tras los polémicos videos que salieron a la luz.
En su paso por La noche de Mirtha, Susana Roccasalvo se refirió al complejo momento que enfrenta Jesica Cirio luego de que salieran a la luz videos en los que aparece junto a fajos de millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con Martín Insaurralde.
La conductora no dudó en marcar su postura desde el comienzo y diferenció el caso de otros temas del espectáculo. "El tema de Jesica Cirio no es chimento, es una cruda realidad", sostuvo la periodista durante la mesa de Mirtha Legrand.
Esto fue lo que dijo Susana Roccasalvo en La noche de Mirtha sobre Jesica Cirio
"A mí no me parece curioso. Yo la conozco desde que comenzó y siempre fue una chica inmensamente ambiciosa", aseguró la invitada.
A partir de esa apreciación, la periodista hizo una reflexión sobre las consecuencias de la ambición cuando, según su visión, no tiene límites. "La ambición desmedida, creo yo, te hace comer de tu propia medicina", expresó la comunicadora al vincular esa idea con la situación que atraviesa Cirio.
Para cerrar, Susana Roccasalvo amplió su análisis y mencionó las distintas relaciones sentimentales de la modelo en los últimos años. "Es una constante. Porque después de Insaurralde vino Piccirillo y ahora el padre de su hijo también está cuestionado. Me parece que le gusta y lo acepta", opinó la periodista.