En pleno revuelo por su supuesto romance con un multimillonario, Luciana Salazar decidió romper el silencio

A través de sus historias de Instagram, la modelo habló por primera vez sobre los rumores de su nueva pareja.

Las versiones sobre la vida sentimental de Luciana Salazar volvieron a instalarse mientras la modelo permanece en Miami junto a su hija Matilda, ciudad a la que viajó para seguir de cerca el Mundial 2026.

El tema tomó fuerza después de que en LAM afirmaran que la modelo estaría iniciando una relación con Eduardo Wassi, un empresario tecnológico multimillonario que reside en Estados Unidos. De acuerdo con la información difundida en el programa, el vínculo entre ambos no sería reciente.

La modelo fue vinculada al empresario Eduardo Wassi. Instagram Salazarluli. Quien brindó más detalles fue Pepe Ochoa, al sostener que la relación llevaría varios meses y que no se trataría de un romance ocasional. "No es chongo, es novio", aseguró el panelista al referirse al supuesto noviazgo.

Ante la repercusión que generó la noticia, Salazar utilizó sus historias de Instagram para fijar su posición. "Hace tiempo que no me gusta hablar de mi vida y tengo los motivos para no hacerlo", dice la primera parte del descargo de la vedette.