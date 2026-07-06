La fuerte acusación de Yanina Latorre contra Mauro Icardi que impactó: "Tiene razón, es muy..."

Luego de varios días de cruces en redes entre la mediática y el futbolista, la conductora lanzó un duro dardo que no pasó desapercibido.

El enfrentamiento mediático entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sigue escalando. Luego de que el jugador del Galatasaray le dedicara una serie de mensajes en sus redes sociales y ella sacara del archivo el nombre de Franco Deambrosi como supuesto affaire de la China Suárez, la periodista recogió el guante y volvió a apuntar contra el delantero.

Consultada sobre si se sintió amenazada por el futbolista, Yanina fue directa: "Es una amenaza, pero la verdad que no le tengo miedo a nadie. Es un pobre chico, no tiene nada que hacer".

La panelista no solo respaldó a Wanda Nara, sino que largó una fuerte acusación contra el futbolista: "Le doy la razón a Wanda, es muy violento, pero a mí no me amedrenta Mauro Icardi, ni sus amenazas, ni nada. Yo soy una señora que trabaja y hago muy bien mi trabajo. Por algo le pica tanto lo que digo".

La polémica por las "pruebas" y el adelanto de una nueva bomba Durante su descargo, Yanina aclaró que ella jamás mencionó tener evidencia física de las supuestas infidelidades o conflictos recientes de los que Icardi se defendió. Según su análisis, el jugador está atrapado en la dinámica de su relación pasada: "Tienen ese vínculo tóxico, como le pasaba a Wanda, que estaban acostumbrados a perdonarse, a buscar, a arrastrarse".

Sin embargo, redobló la apuesta y adelantó que revelará nueva información financiera que complica al rosarino. "Tengo unas cositas más para contar sobre la multa que le pidió a Wanda por los hechos de Turquía. Mañana estén pendientes de mis redes que voy a contar todo eso", disparó.