Causa por enriquecimiento ilícito: ordenan una inspección ocular en la casa de Jesica Cirio en Palermo

El operativo judicial busca determinar si el video de los dólares en el vestidor fue grabado en esa propiedad de la calle Ortega y Gasset.

La Justicia avanza en la investigación contra Jesica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito. Este lunes, las autoridades llevan a cabo una inspección ocular en el domicilio de la conductora y modelo, ubicado en el exclusivo barrio porteño de Palermo. Según la información, el objetivo principal del procedimiento es constatar si un video que se viralizó en las últimas semanas fue registrado en el interior de dicha vivienda.

Los detalles del operativo judicial en Palermo

El procedimiento tiene lugar en la propiedad situada sobre la calle Ortega y Gasset al 1600. El personal a cargo de la inspección busca cotejar los ambientes, la disposición del mobiliario y los detalles arquitectónicos del inmueble con las imágenes que circularon públicamente, las cuales encendieron las alarmas de los investigadores.

Este peritaje se enmarca dentro de la causa penal que analiza el patrimonio de la modelo tras su separación del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

La justicia penal intenta determinar si los bienes y el estilo de vida exhibidos por los involucrados se corresponden con sus ingresos declarados ante los organismos fiscales.