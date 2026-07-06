Clara Muzzio ratificó su postura contra la ESI y denunció haber recibido amenazas

La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio , ratificó sus cuestionamientos a la Educación Sexual Integral (ESI) y reveló que recibió "amenazas de muerte" tras sus declaraciones a MDZ sobre una eventual reforma del programa educativo.

Según indicó, las intimidaciones no estuvieron dirigidas únicamente a ella, sino también a integrantes de su familia. En ese marco, sostuvo que los ataques buscaron "disciplinarla" por expresar públicamente que "sólo exiten los sexos masculino y femenino".

Muzzio defendió además la necesidad de modificar la legislación vigente sobre ESI. Aclaró que su postura no implica cuestionar las distintas orientaciones sexuales ni la igualdad ante la ley, sino establecer límites a lo que definió como "políticas identitarias".

La propuesta que impulsa apunta a eliminar contenidos que considera parte de un supuesto "adoctrinamiento progresista" y reemplazarlos por una enseñanza basada en criterios biológicos sobre el sexo.

La funcionaria también planteó que el Estado no debe sustituir a las familias en la formación de los hijos y rechazó una intervención estatal más amplia en materia de educación sexual. Sus declaraciones se produjeron pese a que distintos estudios y organismos han señalado que la implementación de la ESI contribuyó a detectar casos de abuso sexual infantil, especialmente en ámbitos intrafamiliares.

La entrevista de Muzzio con MDZ

Marlene Rolando / MDZ.

En la misma línea, expresó su respaldo a iniciativas destinadas a prohibir tratamientos de hormonización en menores impulsados por decreto nacional y a eliminar la posibilidad de realizar cambios registrales de sexo en el DNI para adolescentes mayores de 16 años sin autorización familiar en la Ciudad de Buenos Aires.

Las declaraciones de Muzzio reavivaron la polémica que había generado días atrás, cuando calificó a la ESI como una "trampa mortal" y sostuvo que el programa escolar vigente está atravesado por una "ideología siniestra que les destruyó la cabeza a los niños".

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Hay momentos en donde podemos revisar cosas que se daban por verdades y tal vez no lo eran. Este es uno de esos momentos.



Esta semana mi declaración "hay dos sexos, masculino y femenino" despertó un pequeño apocalipsis de reacciones agresivas en mi contra,… pic.twitter.com/lhQ481Emt9 — Clara Muzzio (@claramuzzio) July 5, 2026

Además, había afirmado que en algunos casos, si un niño juega con una muñeca en sala de cinco años, la escuela podría sugerirle que "tal vez nació en un cuerpo equivocado". También responsabilizó a lo que denominó la "última ola del feminismo radical" por la difusión de esas ideas y por la caída de la natalidad.