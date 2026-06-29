La vicejefa de Gobierno porteño enfrentó a Axel Kicillof: "El 70% de los que habitan en las calles de la Ciudad tienen su domicilio en la Provincia"

En medio de los anuncios y programas que lanza el Gobierno porteño, Clara Muzzio participó de una entrevista a fondo en MDZ . En este marco, hizo un balance de cómo está la Ciudad de Buenos Aires , y también apuntó contra la "falta de gestión" de Axel Kicillof que repercute en algunos aspectos de la Capital Federal.

Por otro lado, reflexionó sobre qué podría llegar a pasar de cara a las elecciones de 2027, pero consideró que "es muy temprano" para hablar de una posible alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en CABA.

Clara Muzzio: Bueno, yo en la ciudad trabajo hace muchos años ya, pero en el rol de vicejefa, como bien vos decís, hace dos años y medio. La realidad es que estoy muy contenta con el desafío y con todo lo que estamos llevando adelante en términos de gestión, particularmente porque desde la Vicejefatura me tocó- y es una decisión que tomé al principio- lanzar el Plan de Discapacidad de la Ciudad , que son temas de los que tal vez no se hablan mucho y no se escuchan en la opinión pública, pero es un tema trascendental para muchísimas personas que viven en la Ciudad. Así que desde lo personal, desde la gestión, estoy muy contenta de poder haber tomado esa iniciativa y poder trabajar en este segmento poblacional tan importante para la Ciudad. Y después, por supuesto, con todos los desafíos que día a día tenemos en la Ciudad, junto con todo el equipo de Jorge Macri, que nos veo como un equipo mucho más consolidado que tal vez hace dos años. Hoy ya estamos mucho mejor plantados, así que nos veo preparados para los desafíos que siguen.

- Ahora vienen de alcanzar un hito, que es la suba en la clasificación crediticia de Moody's . Al vecino, ¿cómo se lo podrías explicar?

- Podríamos decir que la Ciudad de Buenos Aires viene teniendo un orden fiscal importante, un orden en sus cuentas, gastando acorde a su nivel de ingresos, déficit cero, hoy que se escucha mucho hablar del orden en las cuentas, en las grandes cuentas macroeconómicas... Entonces la Ciudad adquiere una calificación mejor para obtener créditos.

El "muro contra la barbarie de Axel Kicillof"

- Recientemente, en las redes, el PRO de la Ciudad hizo una publicación bastante contundente, que es sobre "un muro contra la barbarie de Axel Kicillof", en esta postura que está teniendo el Gobierno porteño contra, en caso, la inseguridad, de decir que la mayor parte de los delitos están hechos en manos de bonaerenses. ¿Este muro o este concepto qué significa?

- Hay una determinación de Jorge Macri de atacar todo lo que no tiene que ver con el orden y profundizar la seguridad, algo que es tan central para la vida de todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, pero también para las personas que vienen a trabajar, para las personas que vienen a estudiar, para los que vienen de visita. Entonces, el orden, la seguridad, el orden público, que en la Ciudad de Buenos Aires no todo vale lo mismo, es una determinación muy profunda del Gobierno de Jorge, y sobre todo porque nosotros empezamos a tener algunos indicios de que, por ejemplo, el 70% de las personas que hoy habitan en la calle, en la Ciudad de Buenos Aires, tienen su domicilio en la Provincia; que de martes a jueves se quedan en la Ciudad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los trapitos, que ahora estamos en la Legislatura y presentamos un proyecto en donde las penas contra trapitos se endurecen.

Entonces, (este concepto) viene a acompañar toda esta idea de seguir sosteniendo el orden, que a la Ciudad se viene a trabajar, se viene a disfrutar, se viene a estudiar, pero a la Ciudad no se viene a delinquir. Por supuesto que todos los dispositivos que tenemos de seguridad, todo lo que son los patrullajes, los policías, cada vez más policías, (ya se egresaron 650 nuevos policías), tienen esta misión de cuidar al vecino de la Ciudad y también a quien viene a aportar a la Ciudad. O sea, nosotros no tenemos algo contra el vecino de la Provincia de Buenos Aires que viene a trabajar, estudiar, atenderse en algún servicio, como hablábamos antes, que puede ser de discapacidad, pero sí no vamos a dejar que se venga delinquir a la Ciudad, porque nuestro objetivo es proteger a los vecinos.

- Bueno, y en este marco de postura que prioriza al vecino porteño, también últimamente, Jorge anunció medidas donde, por ejemplo, que la atención sea primero a los porteños.

- Y bueno, los porteños son quienes al final terminan pagando la mayor carga impositiva y es lógico que, en los servicios que brinda la Ciudad, ellos tengan una prioridad; que todos nosotros que vivimos acá en la Ciudad, que trabajamos acá, tengamos prioridad cuando queremos, por ejemplo, anotar a nuestros hijos a la escuela o cuando queremos ir a un hospital.

El sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires es un sistema que es solidario. Esto no quiere decir que llegue una persona a una guardia y no va a ser atendida, sino que el sistema de turnos prioriza aquel que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Pensá que el año pasado nosotros tuvimos un 30% más de requerimientos sobre turnos en la Ciudad de Buenos Aires y es lógico que un porteño no se quede afuera porque hay otra persona que en su distrito no está pudiendo ser bien atendido. Entonces ahí si es que nosotros, no solamente en temas de seguridad y orden público, sino también en la educación, la salud, los servicios públicos que tiene la Ciudad, tenemos que garantizar que el porteño tenga prioridad por sobre otros habitantes del suelo argentino, y en especial de la Provincia de Buenos Aires, en donde el gobierno de Kicillof no se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo: no tiene la asistencia social, los hospitales, las escuelas.

- ¿Tienen algún tipo de diálogo con el Gobierno de la Provincia?

- Sí, el diálogo que uno puede tener respecto de algunos temas puntuales. El problema es que cuando vos tenés del otro lado, en este caso de ese "muro" que podemos ver en la General Paz o en el Riachuelo, del otro lado, gente que no se hace cargo de la situación de extrema pobreza que hay en la Provincia de Buenos Aires, esa gente ¿a dónde va a ir a pedir algo? Va a venir a la Ciudad de Buenos Aires.

Muchas veces nosotros tenemos reuniones de vecinos y hay robos de, por ejemplo, bronce o de elementos importantes de los pórticos de la Ciudad de Buenos Aires o monumentos. Bueno, muchos de esos delitos son cometidos por personas que viven en la Provincia. Y yo digo, ¿a dónde van a ir a buscar eso? Vienen a la Ciudad de Buenos Aires. Pero también hay un nivel de pobreza e indigencia en la Provincia de Buenos Aires, y un gobierno que no se hace cargo.

El análisis político de Clara Muzzio de cara a las elecciones de 2027

- Ahora vayamos a otro tema, pensando más de cara al 2027, que se vienen las elecciones. Quien está muy presente en redes sociales, que dijo: "No voy a ser presidente", pero es muy posible que se candidatee para la Ciudad es Horacio Rodríguez Larreta. ¿Ustedes lo ven como un competidor fuerte y tienen diálogo con él, o está todo cortado?

- Bueno, Horacio hoy es legislador en la Ciudad de Buenos Aires, como también Leandro Santoro, que fueron quienes se manifestaron con ganas de competir en la Ciudad de Buenos Aires. Y, como yo siempre digo, están en todo su derecho. Por supuesto que siempre hay un diálogo en la Legislatura, hay un diálogo sobre los proyectos de ley que nosotros necesitamos trabajar, como decía, para seguir sosteniendo el orden, para poder trabajar en nuestros proyectos. Pero bueno, nosotros vamos a estar acompañando la candidatura de Jorge Macri, que también tiene esta intención de reelegir y queremos seguir con la impronta de todos estos proyectos que venimos llevando adelante.

- Y quien también se está metiendo es Patricia Bullrich, que cada tanto tira algunos tuits, algunas publicaciones que en principio dieron a entender que quizás el año que viene también se mete a la candidatura porteña. Ella dijo que no, pero, bueno, no todo está dicho. ¿Jorge Macri tiene algún tipo de diálogo con ella?

- Desconozco. Sí, por supuesto, nosotros hablamos mucho con los legisladores que reportan a Patricia en la Legislatura y, como yo siempre digo, cada uno es libre de presentarse y competir, y me parece que eso es sano también para la Ciudad. También estaría bueno que aparezcan figuras nuevas, entonces me parece que también está buenísimo esto que estamos haciendo en el PRO de la renovación, de tal vez gente más joven y con otra impronta también venga un poco a oxigenar.

- Y en este camino para la reelección de Jorge, ¿lo vas a acompañar, también te vas a presentar como su vice?

- Bueno, me parece como demasiado pronto. En un año y medio, en la Argentina, pueden pasar un montón de cosas. El otro día me hicieron esa pregunta. Dije que claramente voy a estar en el lugar donde sea mejor para el equipo, con estos objetivos de poder seguir trabajando en los planes de discapacidad en la Ciudad, de seguir hablando de temas relevantes como vengo planteando, por ejemplo, la caída de la natalidad, cuáles son esos desafíos que tenemos en la Ciudad del futuro.

A mí la Ciudad me apasiona, me encanta. Fui ministra espacio público, conozco la Ciudad, me gusta mucho la gestión y gestionar lo público, pero también estar analizando esos desafíos del futuro. Así que estaré en el lugar en donde el equipo y yo también tenga ganas de aportar.

La posibilidad de un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad

- Y con La Libertad Avanza de la Ciudad, ¿cómo se llevan? Más que nada porque leí un rumor de que Pilar Ramírez podría ser la vice de Jorge Macri. ¿Qué tan cierto es que hay diálogo? Más que nada, si piensan alguna alianza, porque vienen de las elecciones del año pasado donde se impuso el sector libertario.

- Nosotros con La Libertad Avanza tenemos diálogo. Yo siempre apoyé, y apoyamos, el rumbo que tomó el presidente Milei, y estamos en constante diálogo en la Legislatura, como con los otros sectores políticos. Ahora, si después hay alguien que se va a presentar y si vamos a hacer alianza, me parece muy temprano empezar a hablar de eso, porque en la Argentina pasan todos los días tantas cosas que hoy estamos enfocados en mejorar la gestión, en escuchar lo que los vecinos nos dijeron, justamente, en las elecciones pasadas, que no nos fue bien, cuáles eran esas cosas que todavía sentían que no estábamos cumpliendo. Entonces es trabajar fuertemente para que el año pasado seamos la oferta más competitiva.

El nuevo Plan de Discapacidad de la Ciudad y el proyecto de herencia vacante

- Por último, ¿qué próximos anuncios nos podrías adelantar?

- El Plan de Discapacidad es un plan que nosotros lanzamos a principio de la gestión, y que la Ciudad tenía una deuda en esta materia, hay 300.000 personas en la ciudad de Buenos Aires que tienen alguna discapacidad, y nosotros hemos ido desarrollando un plan que tiene tres líneas estratégicas: uno tiene que ver con el acceso a la información. Ahí estamos trabajando junto con Asteroid Technologies para tener un mapa en donde la accesibilidad en la Ciudad sea quien determine si vos podés ir a un comercio, si hay una función distendida, o sea, tener toda esa información y además información a la normativa.

Después, tenemos un eje muy focalizado en todo lo que tiene que ver con la educación, con el disfrute, con el deporte, la cultura, también muy presentes en eso.

Y el último eje de discapacidad, que es central, es la vida independiente y el acceso al empleo. En cuanto a empleo, este año ya inauguramos una oficina para empleabilidad, para personas con discapacidad en el Microcentro; y además desarrollamos un proyecto en el Ecoparque, que tenía una necesidad de atención al público. El Ecoparque es uno de los parques más visitados que tenemos en la Ciudad, con 2 millones y medio de personas; y tenía una necesidad de atención al público. Entonces matcheamos esta escasez de empleo para personas con discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires (el 85% de las personas con discapacidad no acceden a un empleo, la tasa de desempleo es altísima), con esta necesidad de un equipo que atienda en el Ecoparque. Hoy, después de cuatro meses y medio de formación, hay 37 jóvenes adultos con distintos tipos de discapacidad que están atendiendo.

Así que, en el ámbito de discapacidad, estamos fuertemente focalizados en todo lo que tiene que ver con seguir aumentando las condiciones de empleabilidad y seguir sumando empresas a través de iniciativas parlamentarias. En mi rol de Vicejefa también soy presidente de la Legislatura y tengo una iniciativa parlamentaria. Y también nos enfocamos en ir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el esquema de vida independiente.

Justo presenté un proyecto de herencia vacante para que las herencias vacantes de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy ya no necesitan ser destinadas a educación- porque la caída de la natalidad hoy está, digamos, bajando la matrícula, entonces ya no necesitamos más inmuebles-, pueden ser destinadas para proyectos de vivienda asistida, para personas con discapacidad.