"Marcho por Jesús": miles de cristianos se movilizarán en Buenos Aires por la fe y la unidad

La movilización cristiana reunirá a miles de fieles este lunes en Buenos Aires, con oración, adoración y un mensaje de esperanza para Argentina.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir este lunes 17, feriado nacional, la movilización cristiana “Marcho por Jesús”.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir este lunes 17, feriado nacional, la movilización cristiana “Marcho por Jesús”. La convocatoria comenzará a las 13 en Avenida de Mayo y Perú, cerca de Plaza de Mayo, y avanzará hasta Plaza de los Dos Congresos.

Oración por Argentina y sus autoridades El encuentro reunirá a fieles de cientos de iglesias evangélicas en una jornada marcada por la oración, la adoración y la unidad entre distintas congregaciones. En la Plaza de los Dos Congresos se desarrollará el acto central, con un pedido de bendición para el país y sus autoridades.

La convocatoria comenzará a las 13 en Avenida de Mayo y Perú. Gentileza. Una movilización con origen en Londres “Marcho por Jesús” nació en Londres en 1987, impulsada por organizaciones cristianas como Juventud con una Misión (Jucum), Pioneer e Ichthus. Desde entonces, la iniciativa se extendió a decenas de países como una expresión pública de fe y un mensaje de paz, amor y esperanza.

En la Plaza de los Dos Congresos se desarrollará el acto central, con un pedido de bendición para el país y sus autoridades. Gentileza. Buenos Aires ya había sido escenario de una convocatoria de estas características en 2017, durante las celebraciones por los 500 años de la Reforma Protestante. La nueva movilización busca profundizar la unidad de la Iglesia evangélica y transmitir un mensaje de esperanza frente a los desafíos actuales.