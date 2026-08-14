La UNCuyo capacitará a docentes en IA: cómo acceder y qué formación recibirán

La UNCuyo confirmó que se realizará una capacitación importante para docentes en una materia clave: la inteligencia artificial.

En un mundo donde la Inteligencia Artificial (IA) está redefiniendo rápidamente el panorama laboral y educativo, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo presentó el curso "Estrategias de IA para Educadores y Profesionales: Un Enfoque Práctico", una formación para que docentes y profesionales de ciencias económicas puedan mantenerse actualizados con las tecnologías emergentes.

Si bien el curso se pensó para aplicaciones educativas, su diseño permite que los participantes comprendan los principios generales sobre cómo trabajar con una inteligencia artificial generativa; a partir de allí, no hay límite en cuanto al aprovechamiento que se puede hacer de ella.

Durante el cursado se revelará cómo la inteligencia artificial puede no solo mejorar la eficiencia, sino también abrir nuevas avenidas para la innovación y la productividad personal y profesional. Además, se subrayará la relevancia de la IA para el desarrollo de habilidades del siglo XXI, equipando a los participantes con las competencias necesarias para liderar en la era digital, al tiempo que se promueve una actitud innovadora hacia las prácticas educativas y el ejercicio profesional.

Detalles de la formación en IA por la UNCuyo El cursado será virtual sincrónico y está destinado principalmente a docentes universitarios y profesionales de Ciencias Económicas. Sin embargo, es importante destacar que los conocimientos y habilidades que se adquieran pueden ser aplicados en otros niveles educativos y por otras profesiones. Se orienta al público específico con ejemplos de aplicación, pero los mismos principios se pueden trasladar a otros casos de uso. Durante el curso se propone que cada participante oriente su práctica a temas propios de su actividad.

Tendrá una duración de ocho semanas: inicia el 20 de agosto y finaliza el 1 de octubre. Son 24 horas en total, distribuidas en cinco módulos temáticos más un módulo de elaboración de proyecto final, desarrolladas a través de 16 horas en modalidad remota sincrónica y 8 en modalidad remota asincrónica.