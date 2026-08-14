La UNCuyo capacitará a docentes en IA: cómo acceder y qué formación recibirán
La UNCuyo confirmó que se realizará una capacitación importante para docentes en una materia clave: la inteligencia artificial.
En un mundo donde la Inteligencia Artificial (IA) está redefiniendo rápidamente el panorama laboral y educativo, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo presentó el curso "Estrategias de IA para Educadores y Profesionales: Un Enfoque Práctico", una formación para que docentes y profesionales de ciencias económicas puedan mantenerse actualizados con las tecnologías emergentes.
Si bien el curso se pensó para aplicaciones educativas, su diseño permite que los participantes comprendan los principios generales sobre cómo trabajar con una inteligencia artificial generativa; a partir de allí, no hay límite en cuanto al aprovechamiento que se puede hacer de ella.
Durante el cursado se revelará cómo la inteligencia artificial puede no solo mejorar la eficiencia, sino también abrir nuevas avenidas para la innovación y la productividad personal y profesional. Además, se subrayará la relevancia de la IA para el desarrollo de habilidades del siglo XXI, equipando a los participantes con las competencias necesarias para liderar en la era digital, al tiempo que se promueve una actitud innovadora hacia las prácticas educativas y el ejercicio profesional.
Detalles de la formación en IA por la UNCuyo
El cursado será virtual sincrónico y está destinado principalmente a docentes universitarios y profesionales de Ciencias Económicas. Sin embargo, es importante destacar que los conocimientos y habilidades que se adquieran pueden ser aplicados en otros niveles educativos y por otras profesiones. Se orienta al público específico con ejemplos de aplicación, pero los mismos principios se pueden trasladar a otros casos de uso. Durante el curso se propone que cada participante oriente su práctica a temas propios de su actividad.
Tendrá una duración de ocho semanas: inicia el 20 de agosto y finaliza el 1 de octubre. Son 24 horas en total, distribuidas en cinco módulos temáticos más un módulo de elaboración de proyecto final, desarrolladas a través de 16 horas en modalidad remota sincrónica y 8 en modalidad remota asincrónica.
Al término del cursado, el participante que cumpla con todos los requisitos recibirá un certificado de aprobación del curso otorgado por la Facultad de Ciencias Económicas.
Las personas interesadas pueden inscribirse y consultar costos en [email protected].
Los objetivos
La capacitación busca:
- Comprender los fundamentos de la inteligencia artificial: Desarrollar una comprensión de los principios básicos de la IA, incluyendo el funcionamiento de los modelos de aprendizaje automático, la generación de texto y de imágenes, y la diferencia entre la IA predictiva y la generativa.
- Aplicar la IA en la educación y las ciencias económicas: Adquirir habilidades prácticas para implementar herramientas de IA en el ámbito educativo y profesional, tales como la creación de contenido educativo, el análisis de datos económicos y la generación de documentos, imágenes y presentaciones.
- Desarrollar habilidades de prompting avanzadas: Lograr una competencia avanzada en la formulación de prompts efectivos para maximizar la utilidad y precisión de las respuestas de los modelos de lenguaje de IA en diversos contextos.
- Innovar en la creación de materiales educativos y profesionales: Adquirir la capacidad de utilizar la IA para diseñar y desarrollar materiales educativos y presentaciones profesionales innovadoras y atractivas, utilizando herramientas como PowerPoint, aplicaciones de generación de imágenes y otras plataformas de IA.
- Evaluación crítica de aplicaciones de IA: Desarrollar habilidades críticas para evaluar la calidad, la relevancia y la ética de los outputs generados por la IA, identificando sesgos potenciales y consideraciones éticas en su uso.
- Integración de la IA en herramientas de oficina y productividad: Iniciarse en la integración efectiva de la IA en herramientas de oficina comunes como Word y Excel, y aprender a utilizar estas tecnologías para mejorar la eficiencia y productividad en tareas educativas y económicas.
- Fomentar una mentalidad de innovación y adaptabilidad: Desarrollar una mentalidad abierta y adaptable para incorporar constantemente nuevas tecnologías de IA en la práctica profesional y educativa, manteniéndose actualizado con los avances en este campo dinámico.
- Promover el uso ético y responsable de la IA: Comprender y aplicar principios éticos en el uso de la IA, promoviendo un uso responsable que respete la privacidad de los datos y minimice los sesgos y alucinaciones.