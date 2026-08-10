Jorge Ignacio García Cuerva pidió recuperar el buen trato: "Hay palabras que las hemos quitado del diccionario"

En el marco de las fiestas patronales de la Parroquia Santa María de Betania, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva compartió una reflexión centrada en distintos pasajes del Evangelio y en las enseñanzas que, según planteó, pueden trasladarse a la vida cotidiana.

Uno de los primeros aspectos sobre los que puso el foco fue el gesto de Jesús de despedir a la multitud después de la multiplicación de los panes. Para el arzobispo, ese gesto no debería pasar inadvertido: implica detenerse, saludar y reconocer al otro. A partir de allí, cuestionó una sociedad en la que el buen trato parece haber perdido espacio y en la que algunas palabras sencillas, como “hola”, “gracias”, “perdón”, “permiso” o “de nada”, parecen haber desaparecido del lenguaje cotidiano. García Cuerva invitó así a recuperar la cordialidad y el respeto en los vínculos, incluso en situaciones habituales en las que las personas terminan tratándose como obstáculos o adversarios.

Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva y la imagen de Santa María de Betania. Luis Sosa. Recuperar las palabras que parecen olvidadas El religioso vinculó esa necesidad de recuperar el buen trato con la casa de Marta, María y Lázaro, donde Jesús se sentía cómodo y era recibido con afecto. Según su reflexión, Betania podía representar precisamente ese espacio de encuentro en el que existían respeto, cordialidad y pequeños gestos capaces de hacer sentir al otro bienvenido. Para García Cuerva, esos gestos no son cuestiones menores, sino elementos fundamentales para construir vínculos y enfrentar una época marcada por la indiferencia. En ese sentido, llamó a pedirle a María de Betania que ayude a recuperar esa actitud de cercanía y atención hacia los demás. La propuesta no quedó limitada al ámbito religioso: se presentó como una invitación a modificar conductas cotidianas y a comprender que la manera en que las personas se relacionan también puede contribuir a aliviar las dificultades de una sociedad atravesada por tensiones y conflictos.

Frenar la ansiedad y recuperar el silencio Otro de los ejes de la reflexión fue la necesidad de detenerse en medio de una vida marcada por la velocidad. García Cuerva recordó que, después de despedir a la multitud, Jesús se retiró a rezar. A partir de esa escena, cuestionó el ritmo de una sociedad que definió como apurada, activista y ansiosa, en la que muchas veces parece que detenerse equivale a perder el tiempo. Frente a esa lógica, reivindicó el valor de la oración como una pausa necesaria para recuperar fuerzas y volver a conectarse con aquello que verdaderamente importa. Comparó ese momento con una estación de servicio en la que se carga combustible para continuar el camino. La oración, explicó, puede asumir diferentes formas: desde participar de una celebración o rezar frente al Santísimo hasta hacerlo en la propia casa, durante un viaje o mediante el Rosario. Lo importante, sostuvo, es reservar diariamente un momento para hablar con Dios y, sobre todo, para aprender a escucharlo.

Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, junto al Padre Salvador Gómez de la Parroquia Santa María de Betania. Luis Sosa. En ese punto, la figura de María vuelve a ocupar un lugar central. Frente a la actividad de Marta, María eligió sentarse y escuchar a Jesús. García Cuerva utilizó esa escena para plantear una pregunta sobre la capacidad actual de las personas para detener la marcha y hacer silencio. El celular, las pantallas y la búsqueda permanente de respuestas inmediatas, según advirtió, contribuyen a una cultura en la que todo debe suceder rápidamente. Por eso consideró necesario recuperar espacios de pausa y escucha. No se trata solamente de una práctica religiosa, sino también de una manera de interrumpir por un momento la vorágine cotidiana. En una sociedad en la que la ansiedad y la urgencia ocupan buena parte de la vida diaria, la propuesta consiste en aprender nuevamente a detenerse, escuchar y darle lugar a aquello que suele quedar desplazado por las obligaciones.