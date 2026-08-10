Frío, cielo nublado y lluvias: así estará el tiempo durante toda la semana en la Ciudad de Buenos Aires

Una semana fría y nublada se espera para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

En ese sentido, las temperaturas serán más bajas que los días anteriores, ya que las mínimas su llegarán a los dos dígitos, a excepción del viernes y sábado que viene y las máximas apenas tocarán los 15 en alguna que otra jornada.

Además, el SMN precisó que habrá algún registro de lluvia, aunque podría aumentar la cantidad de jornadas con precipitaciones.

El lunes se prevé cielo algo nublado, vientos del sudeste cambiando al este y las marcas térmicas irán de los 4 a los 12 grados, por lo que será el día más frío de toda la semana.

Para el martes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 6 y los 12 grados.

Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado, lluvias aisladas entre la tarde y la noche y vientos del este, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 12.

En tanto, el jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos del sudeste y las marcas térmicas irán de los 9 a los 13 grados.

Para el viernes se anuncia cielo nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 10 y los 14 grados.

Por su parte, el sábado se espera cielo nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 15, por lo que será el día “más agradable” de toda la semana.