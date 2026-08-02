Mendoza tendrá un lunes con descenso de temperatura: cuándo vuelve el zonda

Este lunes en Mendoza habrá presencia de viento proveniente del sector sur, aunque el zonda volvería dentro de los próximos días.

Mendoza tendrá un inicio de semana con con una tempertura máxima de 19°C.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un lunes con leve descenso de temperatura y condiciones variables según la región. Se prevé una máxima de 19°C, mientras que la mínima será de 9°C en gran parte de la provincia. En Malargüe, en tanto, oscilará entre los 4°C y los 5°C.

Durante la mañana habrá alta probabilidad de precipitaciones en Malargüe. Por la tarde permanecerá nublado en la zona Este y, hacia la noche, se observará nubosidad en la zona Sur del llano provincial.

En cuanto al viento, se espera la presencia de viento Sur de intensidad débil entre las 7 y las 22, principalmente en el llano de las zonas Sur, Norte y Este de la provincia.

Qué dice Contingencias Climáticas sobre la situación en alta montaña Según el pronóstico, persistirán el mal tiempo y las precipitaciones hasta aproximadamente las 16. Posteriormente cesarán las precipitaciones, aunque el cielo continuará nublado.