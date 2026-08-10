Mendoza empieza la semana con una alerta por nevadas: las zonas afectadas

El frío será protagonista este lunes en Mendoza, con apenas 8° de máxima y precipitaciones aisladas.

La semana comienza con un marcado descenso de la temperatura en Mendoza, con cielo mayormente nublado y precipitaciones aisladas. Se espera una jornada muy fría, con una mínima de 1° y una máxima que apenas llegará a 8°, según informó el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En el Gran Mendoza se prevén vientos algo fuertes del sector sur y condiciones inestables durante buena parte del día.

¿Nieve en el llano? Además, el pronóstico contempla nevadas en algunos sectores del llano. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones, incluso en el Gran Mendoza, pueden darse en forma de agua nieve.

La alerta por nevadas alcanza el Valle de Uco y departamentos del sur de Mendoza, con acumulaciones que podrían superar los 25 centímetros. En cambio, el panorama será más complicado en el Valle de Uco, San Rafael, Malargüe y General Alvear, donde rige una alerta amarilla por nevadas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó precipitaciones persistentes en esas zonas.