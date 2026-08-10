Qué esconden estas tres capillas: una ruta diferente por Mendoza

Hay lugares en Mendoza donde la historia no necesita de grandes monumentos para hacerse visible. A veces alcanza con empujar la puerta de una pequeña capilla , mirar sus paredes, reconocer el paisaje que la rodea e imaginar cuántas personas pasaron por allí antes que nosotros.

El fin de semana ofrece una buena excusa para descubrir algunos de esos espacios. Y entre las muchas alternativas que ofrece Mendoza, aparecen tres capillas completamente diferentes. Una guarda una relación directa con la memoria sanmartiniana; otra forma parte de uno de los conjuntos arquitectónicos más reconocibles de Las Heras; y la tercera se levanta en Potrerillos, rodeada por algunas de las postales más imponentes de la montaña.

De las tres, es la que guarda la relación más estrecha con José de San Martín. La Capilla Histórica El Plumerillo, ubicada en Pedro Pascual Segura s/n, en Las Heras, perteneció originalmente al ámbito de la familia Segura, propietaria de tierras contiguas al campo donde se preparó el Ejército de los Andes.

Allí existía un antiguo oratorio y los relatos históricos indican que San Martín participó de oficios religiosos durante el período en el que organizaba el Ejército que posteriormente cruzaría la cordillera. Por eso la pequeña capilla quedó incorporada al mapa de lugares vinculados con la gesta libertadora.

Hay, sin embargo, un detalle importante: el edificio que puede verse actualmente no es exactamente aquel que conoció San Martín. La construcción fue destruida durante el terremoto de 1861 y reconstruida en 1870 por Elisia Segura de Zapata. En 1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Su visita puede complementarse con el Campo Histórico El Plumerillo, uno de los puntos esenciales del recorrido sanmartiniano de Mendoza. Allí se entrenaron más de 5.000 hombres en artillería, caballería, infantería y tareas logísticas antes de emprender una de las campañas militares más extraordinarias de la historia sudamericana.

Durante esta temporada, el Campo Histórico y la Capilla Histórica El Plumerillo pueden recorrerse diariamente de 9 a 18.

Capilla de Villavicencio. Foto: Turismo de Mendoza.

La pequeña capilla que se esconde en Villavicencio

El segundo destino obliga a abandonar la ciudad y tomar la Ruta Provincial 52 hacia la precordillera. La mayoría reconoce inmediatamente la silueta del antiguo Hotel Villavicencio, con sus tejados inclinados y jardines. Sin embargo, muy cerca aparece una construcción bastante más pequeña que muchas veces queda eclipsada por el famoso edificio: la capilla.

Forma parte del conjunto histórico de Villavicencio y propone otro tipo de experiencia. Su arquitectura se diferencia incluso de la del hotel: muros blancos, madera, arcos y el paisaje de montaña construyen una escena que parece alejada apenas unos kilómetros de la ciudad, aunque la Reserva Natural Villavicencio se encuentra a unos 50 kilómetros del centro mendocino.

La capilla atravesó un proceso de restauración que concluyó en 2019 y actualmente forma parte de los espacios que pueden conocerse dentro del predio turístico de Villavicencio. Para agosto, la Reserva abre de miércoles a domingos y feriados, de 9.30 a 17.30, con último ingreso a las 16.30. Además, existen visitas guiadas en horarios determinados. El ingreso al sector forma parte de la visita a la Reserva, por lo que conviene consultar previamente las modalidades y adquirir las entradas antes de viajar.

En este caso, la experiencia trasciende el aspecto religioso: la capilla puede convertirse en el punto de partida para recorrer los jardines, contemplar el histórico hotel y disfrutar de una de las áreas naturales protegidas más conocidas de Mendoza.

Santa Teresa de Los Andes. Foto: Municipalidad de Luján de Cuyo.

Santa Teresa de Los Andes: una capilla frente al paisaje de Potrerillos

El tercer recorrido cambia nuevamente de escenario. En Potrerillos, entre montañas y con el dique incorporado al paisaje, se encuentra la Capilla Santa Teresa de Los Andes, otro de esos pequeños lugares religiosos que pueden pasar inadvertidos cuando toda la atención queda puesta en la inmensidad de la cordillera.

La capilla está dedicada a Santa Teresa de Los Andes y el sitio oficial de Turismo de Luján de Cuyo la incluye entre los lugares de interés cultural y de identidad del departamento. Su mayor particularidad probablemente sea el entorno. Desde el sector pueden obtenerse vistas de las montañas que rodean Potrerillos y del lago, lo que convierte la visita en una posibilidad de sumar una breve parada espiritual y arquitectónica dentro de una salida de montaña.