Por qué después de ver una película de terror tenés pesadillas

A muchas personas les pasó alguna vez: terminan de ver una película de terror , se acuestan a dormir y durante la noche aparecen pesadillas , persecuciones o escenas muy parecidas a las que vieron unas horas antes. Lejos de ser una simple coincidencia, la neurociencia explica que este fenómeno tiene relación con la forma en que el cerebro procesa las emociones intensas y consolida los recuerdos durante el sueño.

Mientras miramos una película de terror, el cerebro sabe racionalmente que todo forma parte de una ficción. Sin embargo, algunas de sus estructuras reaccionan como si el peligro fuera real. La principal protagonista es la amígdala cerebral, una región encargada de detectar amenazas y activar las respuestas emocionales relacionadas con el miedo.

Cuando aparecen escenas violentas, sobresaltos o situaciones de peligro, la amígdala envía señales que aumentan la frecuencia cardíaca, aceleran la respiración y favorecen la liberación de adrenalina y cortisol, las hormonas vinculadas al estrés.

Aunque la película termine, esa activación no desaparece de inmediato.

Durante la fase REM del sueño, momento en el que ocurren la mayoría de los sueños, el cerebro reorganiza recuerdos, procesa emociones y fortalece el aprendizaje.

Si antes de dormir estuvo expuesto a imágenes muy impactantes, existe una mayor probabilidad de que esas escenas vuelvan a aparecer mezcladas con recuerdos, experiencias personales o situaciones imaginarias.

Por eso, una película de terror puede convertirse en el escenario de una pesadilla, aunque el sueño no reproduzca exactamente lo que se vio en la pantalla.

Las personas más sensibles tienen mayor riesgo

No todas las personas reaccionan igual frente a una película de terror. Los psicólogos explican que quienes son más sensibles a la ansiedad, atraviesan períodos de estrés o poseen una imaginación muy activa suelen experimentar sueños más intensos después de consumir este tipo de contenidos.

Los niños y adolescentes también son más vulnerables porque su capacidad para diferenciar completamente la ficción de la realidad todavía se encuentra en desarrollo.

El papel del estrés y del cansancio

La falta de descanso también influye. Cuando una persona está cansada o sometida a altos niveles de estrés, el cerebro procesa con mayor dificultad las emociones negativas, aumentando la probabilidad de despertares nocturnos y pesadillas.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan evitar contenidos muy intensos durante la hora previa a dormir, especialmente si se tienen antecedentes de insomnio o ansiedad.

Cómo evitar las pesadillas después de ver una película de terror

Los expertos en medicina del sueño aconsejan dejar pasar un tiempo entre la película y el momento de acostarse.

Leer, escuchar música relajante o realizar ejercicios de respiración ayuda a disminuir la activación del sistema nervioso y facilita que el cerebro llegue más tranquilo al descanso.

También es recomendable evitar el consumo excesivo de cafeína o alcohol durante la noche, ya que ambos pueden alterar la calidad del sueño y favorecer despertares.

¿Las pesadillas son malas para la salud?

Los especialistas coinciden en que tener una pesadilla ocasional después de ver una película de terror es completamente normal y no representa un problema de salud.

Sin embargo, cuando las pesadillas son frecuentes, generan miedo a dormir o afectan el descanso durante varias semanas, conviene consultar con un profesional, ya que pueden estar relacionadas con trastornos del sueño, ansiedad o estrés crónico.