Por qué nos ponemos más felices cuando empieza el Mundial: la explicación de la ciencia

Comienza el Mundial de Fútbol 2026 y algo cambia . Las conversaciones giran en torno a la Selección, las redes sociales se llenan de pronósticos, los grupos de amigos organizan reuniones para ver los partidos y hasta quienes no siguen el fútbol durante el resto del año terminan atentos a los resultados.

Lejos de ser una simple pasión deportiva, la ciencia sostiene que existe una explicación detrás de la felicidad colectiva que suele acompañar el inicio de una Copa del Mundo . Psicólogos, sociólogos y neurocientíficos coinciden en que el Mundial activa mecanismos emocionales capaces de generar bienestar, optimismo y una fuerte sensación de pertenencia.

Uno de los factores más importantes es la identificación con un grupo . Durante una Copa del Mundo, millones de personas sienten que forman parte de algo más grande que ellas mismas: una selección nacional, una bandera y una comunidad de hinchas que comparte las mismas expectativas.

Los especialistas explican que el ser humano tiene una necesidad natural de pertenecer a grupos sociales. El Mundial potencia esa sensación porque reúne a personas de distintas edades, profesiones e ideologías detrás de un objetivo común.

Por eso, durante el torneo aparecen rituales compartidos como usar la camiseta, decorar casas, organizar reuniones o comentar cada partido con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Por qué sentimos las victorias como si fueran propias

La psicología social tiene un concepto para explicar este fenómeno: la "gloria reflejada". Se trata de la tendencia que tienen las personas a asociarse emocionalmente con los éxitos de los grupos con los que se identifican.

Cuando la Selección gana, muchos sienten que ellos también ganaron. Esa identificación fortalece la autoestima y genera emociones positivas, incluso entre quienes no participan directamente en el evento deportivo. Por ese motivo, las victorias suelen traducirse en celebraciones espontáneas, muestras de orgullo nacional y una sensación generalizada de felicidad.

Qué pasa en el cerebro cuando hace un gol Argentina

La neurociencia también encontró respuestas. Diversas investigaciones demostraron que cuando una persona observa a su equipo convertir un gol se activan áreas cerebrales relacionadas con el sistema de recompensa, el mismo que interviene ante experiencias placenteras como recibir buenas noticias o alcanzar una meta personal.

Estas regiones liberan neurotransmisores vinculados al placer y la motivación, generando sensaciones de alegría, euforia y entusiasmo. En otras palabras, el cerebro experimenta el éxito deportivo de una manera mucho más intensa de lo que muchas personas imaginan.

La fuerza de vivir una emoción colectiva

Otro concepto utilizado por los sociólogos es el de "efervescencia colectiva". Se refiere a la energía emocional que surge cuando grandes grupos de personas experimentan un mismo acontecimiento al mismo tiempo.

Por eso no es igual mirar un partido en soledad que hacerlo rodeado de familiares, amigos o incluso desconocidos que comparten la misma pasión. Los festejos masivos, los cánticos y las celebraciones públicas generan un sentimiento de conexión social difícil de reproducir en otros contextos.

El Mundial también rompe con la rutina

Además de las emociones vinculadas al deporte, la Copa del Mundo introduce cambios en la vida cotidiana. Durante varias semanas aparecen nuevas conversaciones, expectativas, pronósticos y actividades sociales que funcionan como una pausa frente a las preocupaciones habituales.

Los especialistas consideran que estos momentos de entretenimiento compartido ayudan a reducir el estrés y favorecen estados emocionales positivos.

Por eso muchas personas describen al Mundial como una experiencia que les permite desconectarse temporalmente de los problemas cotidianos.

mundial 2026 foto canva Los especialistas explican que cuando la selección gana, muchas personas viven esa victoria como propia. Es lo que la psicología denomina "gloria reflejada". Foto: Canva.

Mendoza, entre las provincias más optimistas

La ilusión mundialista también se refleja en los números. Una encuesta realizada entre más de 2,3 millones de usuarios de Mercado Pago mostró que nueve de cada diez argentinos creen que la Selección ganará los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

El relevamiento también ubicó a Mendoza entre las provincias más optimistas del país junto con Santa Cruz, Neuquén, San Juan y Catamarca. En estos distritos, cerca del 97% de los participantes considera que Argentina superará con éxito la primera fase del torneo.

Respecto al debut frente a Argelia, el resultado más elegido fue un triunfo argentino por 2 a 0. La misma predicción lidera las expectativas para el encuentro ante Austria, mientras que para el partido contra Jordania la mayoría imagina una victoria por 3 a 0.

Mucho más que fútbol

Para la ciencia, el Mundial es uno de los fenómenos sociales más poderosos del planeta. Durante un mes (en esta oportunidad un poco más), millones de personas comparten emociones, expectativas y rituales que fortalecen los vínculos sociales y generan una sensación colectiva de esperanza.

Por eso, cuando comienza una Copa del Mundo, la felicidad que sienten muchas personas no depende únicamente del fútbol. También está relacionada con algo profundamente humano: la necesidad de pertenecer, celebrar y emocionarse junto a otros.