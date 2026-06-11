La "tarotista de los famosos" anticipó al campeón del Mundial 2026: hasta dónde llegará Argentina

La tarotista de los famosos afirmó que la Selección argentina avanzará lejos, pero de todas formas, afirmó que no será campeona del Mundial 2026.

Mariam Caleiro, la tarotista de los famosos, volvió a generar repercusión, esta vez, con sus predicciones futboleras. Después de haber dicho que Países Bajos sería la selección campeona del Mundial 2026, habló sobre el recorrido de la Selección argentina y anticipó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni llegará hasta semifinales.

Las declaraciones de la "tarotista de los famosos" se dieron durante una entrevista para La Casa Stream, donde, tras haber elegido al campeón, fue consultada por el futuro del seleccionado argentino y dejó una definición que combinó expectativa deportiva con advertencias personales para quienes viajen al Mundial.

Qué dijo sobre la Selección argentina “Este año no me gusta todo lo que está pasando energéticamente. La gente que viaja al Mundial que se cuide. Argentina va a llegar lejos, pero no va a ser campeón”, expresó.

De esta forma, más allá de haber anticipado que Argentina llegará lejos en este Mundial 2026, señaló que no será campeona y que, además, no estará en la final del certamen.