Un modelo matemático que acertó los últimos campeones predijo quién ganará el Mundial 2026: qué pasará con la Selección Argentina
Un informe de Panmure Liberum proyecta un campeón inesperado para la Copa del Mundo 2026 y deja fuera de la final a varias potencias.
Un informe de la firma de inversión Panmure Liberum volvió a instalar un escenario inesperado para el Mundial 2026. La proyección fue elaborada por el estratega Joachim Klement, cuyo modelo ganó visibilidad luego de haber anticipado correctamente a los campeones de Alemania 2014, Francia 2018 y Argentina 2022.
A diferencia de otros análisis vinculados al rendimiento deportivo, esta simulación no se basa únicamente en estadísticas futbolísticas. El modelo combina factores económicos y demográficos, entre ellos el PBI per cápita, la población, el clima, la localía y el ranking FIFA. Según Klement, esas variables permiten explicar algo más de la mitad del desempeño de los seleccionados, mientras que el resto queda sujeto a elementos difíciles de prever.
Países Bajos y Portugal, una final inédita
La predicción deja fuera de la final a varias potencias consideradas candidatas, como Argentina, Brasil, Francia, España e Inglaterra. En su lugar, el informe ubica a Países Bajos y Portugal en el partido decisivo, un cruce que nunca ocurrió en esa instancia de una Copa del Mundo. El desenlace proyectado también sería histórico: los neerlandeses conseguirían su primer título mundial.
Para la Selección Argentina, el panorama aparece dividido. El equipo figura entre los más fuertes durante la fase de grupos y tendría altas chances de avanzar sin mayores complicaciones. Sin embargo, su recorrido terminaría en los cuartos de final, donde caería ante Portugal.
Sorpresas en el Mundial 2026
El informe también plantea resultados de alto impacto en las fases decisivas. Uno de los más llamativos sería la eliminación temprana de Brasil frente a Japón, un resultado que, de darse, quedaría entre los golpes más fuertes en la historia de los Mundiales. Además, España, Inglaterra y Francia, señalados como candidatos, tampoco alcanzarían la final.