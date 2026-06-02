Un modelo matemático que acertó los últimos campeones predijo quién ganará el Mundial 2026: qué pasará con la Selección Argentina

Un informe de Panmure Liberum proyecta un campeón inesperado para la Copa del Mundo 2026 y deja fuera de la final a varias potencias.

Un informe de la firma de inversión Panmure Liberum volvió a instalar un escenario inesperado para el Mundial 2026. La proyección fue elaborada por el estratega Joachim Klement, cuyo modelo ganó visibilidad luego de haber anticipado correctamente a los campeones de Alemania 2014, Francia 2018 y Argentina 2022.

A diferencia de otros análisis vinculados al rendimiento deportivo, esta simulación no se basa únicamente en estadísticas futbolísticas. El modelo combina factores económicos y demográficos, entre ellos el PBI per cápita, la población, el clima, la localía y el ranking FIFA. Según Klement, esas variables permiten explicar algo más de la mitad del desempeño de los seleccionados, mientras que el resto queda sujeto a elementos difíciles de prever.

Países Bajos y Portugal, una final inédita La predicción deja fuera de la final a varias potencias consideradas candidatas, como Argentina, Brasil, Francia, España e Inglaterra. En su lugar, el informe ubica a Países Bajos y Portugal en el partido decisivo, un cruce que nunca ocurrió en esa instancia de una Copa del Mundo. El desenlace proyectado también sería histórico: los neerlandeses conseguirían su primer título mundial.

Para la Selección Argentina, el panorama aparece dividido. El equipo figura entre los más fuertes durante la fase de grupos y tendría altas chances de avanzar sin mayores complicaciones. Sin embargo, su recorrido terminaría en los cuartos de final, donde caería ante Portugal.