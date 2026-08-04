Rumor y expectativa en River: un grande de Europa elevaría una oferta por Matías Galarza Fonda

Tras romperla en el Mundial y ser borrado por River, Matías Galarza Fonda está cerca de resolver su futuro y podría tener un destino top. Los detalles.

Matías Galarza Fonda pasó de ser una de las figuras de Paraguay en el Mundial 2026 a entrenarse apartado en River por decisión de la dirigencia. Sin lugar en el equipo de Eduardo Coudet, el volante de 24 años tiene los días contados en el Predio Cantilo y todo indica que, por presente, seguirá su carrera en el fútbol europeo.

El encargado de encender la expectativa fue su propio representante, Regis Marques. "Ha tenido un gran Mundial. Una lástima porque creo que River ha actuado mal sacando al jugador del plantel. Mi trabajo es tratar de conseguir lo mejor para él, quiero un arreglo importante", comentó en primera instancia, con un palazo de por medio a Stefano Di Carlo y compañía.

El representante de Galarza Fonda reveló un interés top del fútbol europeo La liga que a esta hora pica en punta es ni más ni menos que la Serie A, pero lo más impactante es el club que estaría tras sus pasos. En diálogo con Rock & Pop Paraguay, el agente explicó que existen varias alternativas, aunque dejó en claro cuál es la más seductora. "Tenemos tres o cuatro propuestas que estamos escuchando. Más cerca del cierre del libro de pases vamos a tomar la decisión. La oferta más fuerte es de Europa. De Italia", reveló.

Sin lugar en River, Galarza Fonda habría despertado el interés de la Juventus. X @RiverPlate Si bien no destapó el enigmático, distintas fuentes aseguran que la Juventus es el club que analiza avanzar fuerte por el ex Talleres. A priori, el gigante italiano se contactaría con River para hablar de los términos de una posible transferencia.