Metrotranvía inclusivo: el detalle que captó la atención de mendocinos y turistas

Las imágenes de una operación cotidiana en el centro mendocino recorren la web y demuestran cómo la tecnología del Metrotranvía puede marcar la diferencia.

El Metrotranvía de Mendoza demostró una vez más por qué es un pilar fundamental en la movilidad urbana inclusiva. A través de un video, la comunidad descubrió el impecable funcionamiento de las plataformas elevadoras para sillas de ruedas en el transporte público mendocino, un servicio clave para garantizar la accesibilidad universal en la provincia.

Un mecanismo de precisión que cautiva en redes La publicación, realizada por la cuenta de Instagram especializada passenger.mtm, capturó el momento exacto en el que la rampa adaptada se despliega en plena ciudad para asistir a un pasajero. La escena generó sorpresas y halagos entre los usuarios de la red: desde vecinos que nunca habían presenciado la maniobra hasta entusiastas que compararon la tecnología mendocina con los modelos más modernos de la red ferroviaria en Suiza, sin dejar de lado el asombro de visitantes de otras provincias.

La tecnología del Metrotranvía de Mendoza permite a usuarios en silla de ruedas viajar con total autonomía gracias a su avanzado sistema de accesibilidad. Prensa Gobierno Desde la misma plataforma especializada destacaron la importancia de esta ingeniería orientada al servicio. Ver el despliegue automático y la asistencia en vivo pone de manifiesto que el Metrotranvía mendocino no solo ofrece un traslado diario en constante crecimiento que pronto se ampliará desde el Aeropuerto hasta Luján, sino que prioriza una integración real, demostrando que la infraestructura moderna debe proyectarse sin barreras arquitectónicas para toda la comunidad.

Así funciona la rampa elevadora para sillas de ruedas: mirá el video Transporte inclusivo en Mendoza: la tecnología del Metrotranvía para personas con movilidad reducida. Video: Instagram @passenger.mtm En el marco técnico del transporte, estos dispositivos mecánicos (ya sean manuales o automáticos) se encuadran bajo los sistemas dedicados a Personas con Movilidad Reducida (sistemas PMR). A diferencia de otras redes del país de movilidad urbana que aún presentan deudas pendientes en materia de integración, las duplas que recorren las vías mendocinas cuentan con la equipación necesaria para responder a las exigencias operativas actuales de la inclusión en el transporte.

El CUD como pilar de derechos y movilidad Esta infraestructura cobra un sentido completo cuando se vincula con herramientas de alcance nacional. En Argentina, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento público y gratuito que garantiza el ejercicio de los derechos contemplados en las leyes 22.431 y 24.901, emitido formalmente tras la evaluación de una Junta Evaluadora interdisciplinaria.