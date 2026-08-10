Paula Chaves te muestra dos tendencias de moda: descubrí que se viene en la nota

Paula Chaves sorprendió con su look invernal en el que aplicó dos de las grandes tendencias de la temporada. ¡Mirá!

En su última apareición, Paula Chaves apostó por una combinación de texturas y básicos renovados que dio como resultado un outfit cómodo y perfecto para los días frescos.

La estrella del look fue un blazer corto de estampado cuadrillé en gris, blanco y negro, una pieza muy buscada del invierno que confirmó el regreso de los cuadros tradicionales, un print que se adapta tanto a estilismos formales como casuales.

Debajo, Paula lució un sweater de pelo en gris claro, de cuello alto y silueta amplia, que le dio abrigo y un aire cozy que contrastó con la estructura del blazer.

En la parte inferior, completó el conjunto con un jean negro de corte oxford, ajustado hasta la rodilla y con abertura progresiva hacia el ruedo y, para romper con la formalidad del blazer, apostó por unas zapatillas de lona blancas y negras.