La iglesia en la montaña que es elegida por mendocinos y turistas para casarse

La iglesia San José de la Montaña se alza sobre un cerro en el Valle del Sol, Potrerillos , ofreciendo una de las vistas panorámicas más imponentes del Cordón del Plata . Desde sus amplios ventanales, la experiencia espiritual se fusiona con la majestuosidad natural, convirtiéndose en un lugar de encuentro para la comunidad católica y en un atractivo para visitantes de todo el país.

El templo fue inaugurado en 2018 como capilla y en 2021 se constituyó oficialmente en parroquia bajo la guía del arzobispo Marcelo Colombo. Desde entonces, el padre Santiago Nahman está a cargo de la vida pastoral en un territorio que abarca Potrerillos y Cacheuta. La construcción estuvo inspirada por el sacerdote Marcelo Coltro y Monseñor José María Arancibia.

Así lucía, el domingo 31 de agosto, la iglesia San José de la Montaña en medio del temporal de nieve que azotó la zona.

La belleza del entorno convirtió a San José de la Montaña en una de las iglesias más solicitadas para bodas en Mendoza. “Este año ya celebramos diez casamientos y, desde la creación de la parroquia, llevamos alrededor de 35”, señaló el sacerdote. Parejas locales, mendocinas e incluso de otras provincias —Buenos Aires y Santa Fe— han elegido el templo como escenario para dar el sí.

El atractivo de la parroquia no solo reside en el imponente paisaje, sino también en el ambiente íntimo y acogedor que ofrece. Las ceremonias – cuando se realizan de día- suelen hacerse con la luz natural que entra por los ventanales, enmarcando a los novios y a sus invitados con vistas al Cordón del Plata. Este detalle convierte cada celebración en una experiencia única y memorable, donde la espiritualidad se entrelaza con la naturaleza mendocina.

Capilla-San-Jose-montana-03 La iglesia está abierta a mendocino y turistas todos los fines de semana. Municipalidad de Luján de Cuyo

La ubicación privilegiada de la parroquia la convierte en una parada obligada para quienes visitan Potrerillos. Desde allí se obtiene una vista única al Valle del Sol, lo que refuerza su valor no solo religioso sino también turístico. Para muchos, la experiencia de asistir a una misa en este mirador natural combina recogimiento espiritual y conexión con la montaña mendocina.

Además, las parejas suelen elegir el lugar no solo por la belleza del paisaje, sino también por el significado especial que otorga el entorno natural a la ceremonia. Quienes han pasado por San José de la Montaña destacan la calidez del equipo pastoral y la posibilidad de realizar celebraciones en contacto directo con el entorno, dándole un matiz diferente a los ritos tradicionales.

Capilla-San-Jose-montana-09 Valle del Sol. Foto: Municipalidad de Luján de Cuyo.

Vida parroquial y actividades para la comunidad

Según explicó el padre Nahman, la parroquia permanece abierta los fines de semana, aunque muchos visitantes creen lo contrario por desconocer que solo deben girar la manija de la puerta. Los horarios de misa son sábados a las 19 horas y domingos a las 11 horas, además de bautismos y catequesis para niños que se desarrollan cada sábado.

Además de las misas, en la parroquia se realizan catequesis, bautismos y distintas celebraciones que aprovechan la amplitud del paisaje. También cuenta con un cinerario con la inscripción “Al paraíso te llevan los ángeles”, elegido por el padre Coltro como símbolo de esperanza cristiana.

Capilla-San-Jose-montana-02 Valle del Sol. Foto: Municipalidad de Luján de Cuyo.

Un lugar de fe y turismo en pleno Valle del Sol

San José de la Montaña se ha consolidado como un punto de referencia para quienes buscan un espacio de espiritualidad, tranquilidad y belleza. Muchos turistas, luego de recorrer los senderos y actividades que ofrece Potrerillos, eligen terminar el día visitando el templo, ya sea para admirar el atardecer desde la cima del cerro o simplemente disfrutar de un momento de paz y reflexión.

La mezcla de arquitectura moderna, calidez humana y entorno natural ha convertido a esta parroquia en un verdadero tesoro del Valle del Sol.

Fotos y videos de la ubicación privilegiada que tiene la iglesia

Capilla-San-Jose-montana-05 Valle del Sol. Foto: Municipalidad de Luján de Cuyo.

Capilla-San-Jose-montana-04 San José de la Montaña cuenta con un cinerario. Foto: Municipalidad de Luján de Cuyo.

