Mendoza será sede de un evento internacional que traerá las últimas tecnologías en neurociencia

El próximo 24 y 25 de agosto se realizará en Mendoza el primer Simposio Internacional de Inmersión Científico-Tecnológica en Neurociencias Aplicadas, una propuesta que reunirá a especialistas para compartir conocimientos y realizar demostraciones en vivo. El encuentro fue declarado de Interés Académico Institucional y tendrá lugar en el Auditorio de la Universidad de Congreso, de 9 a 19 durante ambas jornadas.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de observar entrenamientos en tiempo real sobre el escenario. Los asistentes podrán ver cómo funcionan el biofeedback y el neurofeedback, tecnologías que permiten medir distintas respuestas del cerebro y del cuerpo frente al estrés y la ansiedad mientras la persona realiza diferentes ejercicios.

Desde la organización explicaron que la intención es acercar estas herramientas a profesionales, estudiantes y también al público interesado en conocer las nuevas aplicaciones de la tecnología en el desarrollo humano. Además de las demostraciones prácticas, el evento buscará abrir el debate sobre cómo hacer más accesible este tipo de entrenamientos en la región.

La licenciada Carolina Guizzo, una de las impulsoras del encuentro, explicó a MDZ que se trata de una disciplina que todavía está dando sus primeros pasos en Mendoza , aunque su crecimiento viene siendo sostenido.

"Es entrenamiento de vanguardia, nosotros hace cinco años ya que lo realizamos pero está en ciernes aún en Mendoza y en el país, y es lo que se viene en esta nueva era de la tecnología aplicada", afirmó la profesional.

El programa fue diseñado para combinar contenidos teóricos con experiencias prácticas. Durante la primera jornada se abordarán temas vinculados al alto rendimiento, el impacto del estrés y los fundamentos del biofeedback. También habrá un laboratorio en vivo donde se medirán indicadores fisiológicos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la respiración y la conductancia de la piel en tiempo real.

Un reconocimiento académico que marca un antecedente

Para Carolina Guizzo, el reconocimiento institucional tiene un significado especial. La profesional contó que hace cinco años trabaja con tecnología de Biofeedback aplicada al desarrollo de potencialidades y al bienestar mental, pero que esta será la primera vez que una alta casa de estudios declara de interés académico e institucional una actividad de estas características.

Según explicó, la declaración responde a que el simposio busca generar un espacio de actualización, intercambio y transferencia de conocimientos en torno a las neurociencias aplicadas, el biofeedback, el neurofeedback, la autorregulación psicofisiológica y el alto rendimiento deportivo y ejecutivo. También incorpora el paradigma integrativo psiconeuroinmunoendocrinológico (PNIE).

Dos jornadas con demostraciones en vivo

El cronograma de la segunda jornada del simposio.

La segunda jornada estará enfocada en el entrenamiento cerebral mediante neurofeedback. Entre las actividades previstas figura una demostración en vivo de un mapeo cerebral con electroencefalograma cuantitativo (qEEG) y una sesión práctica de neuroentrenamiento, además de exposiciones sobre las aplicaciones de estas herramientas en ámbitos como el deporte, la educación, la salud mental y el mundo ejecutivo.

Otro de los ejes del simposio será una problemática que los organizadores consideran cada vez más importante: la democratización del acceso a estas tecnologías. La propuesta apunta a debatir cómo acercar herramientas de autorregulación biológica que hasta hace pocos años estaban limitadas a ámbitos muy específicos.

Con un formato que combina ciencia, tecnología y práctica, el encuentro busca posicionar a Mendoza dentro de un campo que gana cada vez más interés a nivel internacional. Durante dos jornadas, los asistentes podrán observar de primera mano cómo estas tecnologías ya comienzan a utilizarse para entrenar habilidades, gestionar el estrés y mejorar el rendimiento en distintos ámbitos.