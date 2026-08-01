El tiempo en Mendoza: domingo con zonda en precordillera y nevadas en alta montaña

Mendoza cerrará la semana con temperaturas agradables, aunque persistirá el zonda en toda la precordillera. En alta montaña sigue el mal tiempo.

Según el pronóstico del tiempo, Mendoza tendrá un día algo nublado y con zonda en precordillera. En alta montaña persistirán las nevadas.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un domingo con temperaturas agradables y cielo nublado en gran parte del territorio provincial. Se prevé una máxima de 20°C, mientras que la mínima será de 9°C en gran parte de la provincia, mientras que en Malargüe podría descender hasta 3°C.

El cielo se presentará nublado en Malargüe, el Valle de Uco y toda la zona Sur. Además, se prevén precipitaciones en sectores bajos de Malargüe.

En cuanto al viento, se espera la presencia de viento zonda débil en toda la precordillera, Malargüe, San Rafael y el Valle de Uspallata entre las 7 y las 18. Además, habrá circulación de viento Sur débil entre las 18 y las 23 en la zona Sur y en las zonas Norte y Este de la provincia.

Qué dice Contingencias Climáticas sobre la situación en alta montaña Según el pronóstico, se espera mal tiempo con precipitaciones durante toda la jornada. Los fenómenos serán de mayor intensidad en el sector Sur, mientras que en los sectores Central y Norte se prevén precipitaciones de intensidad moderada a débil.